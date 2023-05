SUPRUGA SAOPŠTILA TUŽNE VESTI - Preminuo jedan od najvećih sportista 20. veka

Braun je igrao za Klivlend Braunse i doneo im je titulu 1964. godine, a ujedno se smatra za jednim od najvećih sportista 20. veka. Ne samo zbog samog sporta, već i zbog uticaja na društvo.

Penzionisao se kao vodeći igrač svih vremena vrlo brzo posle titule, na vrhuncu karijere, i ostaće upamćen po tome što je zaradio brojna priznanja i nikada nije propustio nijednu utakmicu.

Jim Brown was so highly thought of that LeBron James bowed towards Mr. Brown before game 3 of the NBA Finals.



Not only Jim Brown was a Pro Football Hall of Famer, but he was also a civil rights advocate who stood up for social justice

pic.twitter.com/pplvYMWcsJ