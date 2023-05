Vimbldon i Australijan open na prelep način čestitali Novaku rođendan: Rolan Garos i US open se nisu oglasili

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković danas slavi svoj 36. rođendan. Zasigurno najveća rođendanska želja koju može da poželi u ovom momentu jeste da dođe do 23. Grend slema na predstojećem Rolan Garosu.

Bilo je zanimljivo videti da li su se najveći turniri "setili" da čestitaju Đokoviću rođendan. Situacija je polovična - dva jesu, a dva nisu.

Tako se Australijan open još prvi setio rano jutros da pošalje Noletu iskrene čestitke. Uz tvit na kojem su se podsetili svih 10 Gren slem titula u Melburnu, ostavili su i zanimljivu poruku, koja simbolično govori o tom broju.

- Srećan rođendan, Nole! Neka ti dan bude 10/10 - napisao je Australijan open, poželevši Novaku sjajan rođendan.

A vrlo brzo nakon toga se oglasio i Vimbldon. Uz prelepu ilustraciju Novaka na terasi sa osvojenim trofejima na "Ol Ingland klubu" i oni su ostavili poruku Đokoviću za ovaj poseban dan.

- Naš sedmostruki šampion danas slavi svoj 36. rođendan - napisali su iz Vimbldona.

Interesantno, do trenutka objave ovog teksta ni Rolan Garos na kojem Đoković nastupa za sedam dana, pa ni US open nisu objavili nikakvu čestitku, niti pomen oko Novakovog rođendana. Da li će to uraditi do kraja dana, ostaje da vidimo...