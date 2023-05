SUROVA KAZNA - Zbog ovog poteza, Francuz će morati da plati više nego što je zaradio ove godine (VIDEO)

Razlog je ubacivanje druge loptice na teren tokom meča sa Hrvatom Bornom Ćorićem na Mastersu u Madridu, želeći tako da natera sudiju da poen ponovi.

Gaston je na ovom meču poražen rezultatom 6:3, 6:3. Francuski teniser je od početka godine ukupno zaradio 121.712 dolara.

U saopštenju se navodi da je Gastonova kazna najveća u novijoj istoriji ATP-a, pošto je Gaston napravio prekršaj na mastersu.

Francuskom teniseru je kazna udvostručena, jer je već jednom upozoren zbog istog poteza.

Gaston je 108. na ATP listi.

