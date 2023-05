NOVAK RAZBIO MAĐARA - Đoković se nervirao, a onda FURIOZNO stigao do 3. kola Rolan Garosa

Novak Đoković ostvario je novu pobedu na Rolan Garosu i preskočio još jednu prepreku na putu ka novoj titulu! Srpski teniser je danas slavio protiv Martona Fučoviča sa 3:0 u setovima (7:6, 6:0, 6:3)!

Odlično je Novak otvorio današnji meč, ali furiozno izdanje srpskog asa nije dugo trajalo. Došao je Novak do brejka u ranoj fazi meča, imao je velikih 5:2, da bi potom u igri srpskog asa usledio pad, koji je Fučovič iskoristio i vratio na 5:5.

Pobednika prvog seta dobili smo nakon taj-brejk, gde je Novak lako slavio 7:2. Prvi set je trajao neverovatnih 87 minuta, mučio se Novak, bio je nervozan, ali u nastavku meča viđena je potpuno drugačija slika.

Fučovič se trudio koliko je mogao, pružio je snažan otpor rivalu u prvom setu, ali u nastavku kao da mu je nestalo snage.

Novaku je polazilo sve za rukom, igrao je onako kako je hteo, kontolisao je meč u potpunosti i "počistio" rivala u drugom setu, koji je osvojio bez izgubljenog gema.

U narednom kolu, Novakov protivnik je španski teniser Alehandro Davidović Fokina koji se plasirao u treće kolo Rolan Garosa pošto je pobedio Francuza Luku van Aša sa 6:4, 6:3, 7:6.

Podsetimo, poslednji put kada su se sastali, Davidovič Fokina je pobedio Đokovića rezultatom 2:1 u Monte Karlu.

Uživo,

Novak Đoković - Marton Fučovič: 7:6, 6:0, 6:3

Tok meča:

Treći set:

6:3 - To je to! Novak je pobedio Martona Fučoviča sa 3:0 u setovima (7:6, 6:0, 6:3)!

5:3 - Ne predaje se Fučovič! Uspeo je mađarski teniser da dođe do brejka!

5:2 - Marton Fučovič je u velikom problemu, srpski as je uzeo još jedan brejk, pa će Mađar sada pokušati da vrati brejk i ostane u trećem setu!

4:2 - Nastavlja Novak sa sjajnom igrom u trećem setu, i bez većih problema potvrđuje brejk!

3:2 - Sjajno! Još jedan brejk pravi srpski teniser!

2:2 - Uspeo je Novak da prekine mini seriju Fučoviča i izjednači na 2:2!

1:2 - Ne predaje se mađarski teniser, uspeo je Fučovič da potvrdi brejk i svima nagovesti da nas očekuje veoma uzbudljiv treći set!

1:1 - Vraća brejk Fučovič!

1:0 - U naletu je Novak Đoković, i kako sada stvari stoje srpski as će bez većih problema privesti ovaj meč kraju. Nole stiže do brejka odmah na startu trećeg seta!

Drugi set:

6:0 - Furiozni Novak bez izgubljenog gema osvaja drugi set!

5:0 - Tako se to radi! Novak uništava protivnika u drugom setu, Fučovič ne uspeva nijedan gem da osvoji, a srpski as stiže do još jednog brejka!

4:0 - Đoković je potvrdio i drugi brejk, Novak mnogo bolje igra u drugom setu i ukoliko ovako nastavi neće biti većih problema!

3:0 - Veliki pad u igri mađarskog tenisera koristi Novak i tako stiže do još jednog brejka! Sjajan početak drugog seta za srpskog asa!

2:0 - Srpski teniser potvrđuje brejk svojim servisom!

1:0 - Odlično! Novak dolazi do brejka odmah na startu drugog seta!

Prvi set:

To je to! Novak uz dosta muke osvaja maratonski prvi set!

Taj-brejk:

1:0 – Sjajno Đoković pogađa iz behkenda.

2:0 – Uspeva srpski as da napravi mini-brejk.

3:0 – Sjajno! Još jedan mini-brejk Đokovića.

3:1 – Uzvraća Fučovič istom merom.

4:1 – Greši mađarski teniser.

4:2 - Fučovič na sjajan način osvaja ovaj poen.

5:2 - Odličan Novak lob udarcem stiže do poena.

6:2 - Novak osvaja poen posle nadmudrivanja na mreži!

7:2 - Fučovič greši, Novak osvaja set posle 87 minuta igre!

6:6 - Još jedan dugačak gem pripada Fučoviču! Gledaćemo taj-brejk!

6:5 - Dobro je! Nervozno Novak igra, srpskom asu ne ide baš po planu, malo je ko očekivao da će Fučović pružiti ovakav otpor srpskom teniseru, ali Đoković uspeva da pronađe način i na povede sa 6:5 u prvom setu!

5:5 - Fučovič osvaja gem bez izgubljenog poena! Mađarski teniser svojim snažnim servisima zadaje velike probleme Đokoviću!

5:4 - Loš gem za Novaka, bio je srpski as na korak od prvog seta, ali Fučovič stiže do brejka pa će sada servirati za izjednačenje!

5:3 - Siguran Fučovič na svom servisu, Novak sada ima priliku da servira za set!

5:2 - Ponovo se dosta mučio Novak na svom servisu! Imao je Fučovič čak tri brejk lopte, ali srpski as se trgao i nekako "na mišiće" poveo sa 5:2 u setovima!

4:2 - Bilo je 40:40 u jednom momentu, ali Fučovič nije dozvolio Novaku da dođe do još jednog brejka!

4:1 - Novak uz dosta muke osvaja ovaj gem! Imao je Mađar čak četiri brejk lopte, ali je srpski as pokazao da ima čeličnu psihu, i uspešno je izašao kao "pobednik" iz ovog gema!

3:1 - Šteta! Imao je Novak brejk loptu, ali je nije iskoristio, te je mađarski teniser sjajnim servisima uspeo da dođe do prvog gema na današnjem meču!

3:0 - Novak potvrđuje brejk bez izgubljenog poena!

2:0 - Odličan početak za Novaka Đokovića! Srbin je iskoristio drugu brejk loptu i poveo sa 2:0 u gemovima!

1:0 - Vodio je Novak sa 40:0, Fučovič se potom u potpunosti vratio u gem, usledio je "đus" ali je srpski as dodao gas i osvojio prvi gem na današnjem meču!

Uoči meča:

Srpski as pobedom je startovao na ovogodišnjem Rolan Garosu i tako nastavio pohod ka rekordnoj 23. grend slem tituli. Podsetimo, u prvom kolu Đoković je bez većih problema pobedio Aleksandra Kovačevića sa 3:0 u setovima, ali već danas čeka ga dosta teži zadatak.

Meč sa Mađarom se igra u večernjem terminu (ne pre 20:15) i za njega Novaka vezuju mešane uspomene – a pre svih pobeda nad Nadalom 2021. ali i bolan poraz prošle godine. Danas je u Parizu izuzetno toplo i sparno, ali uprkos tome se očekuje da će teren i loptice biti znatno sporije nego što je to bio slučaj sa dnevnim mečevima.

Fučovič će svoju strategiju graditi na tome da fizički umori Novaka i što češće ga stavi u zonu „manjeg komfora“ – poznat kao jedan od boljih riternera na turneji. Naravno, u tom registru je Novak najbolji, i „bitka za servis“ (bilo da se radi o sopstvenom ili vraćanju protivnikovog) će dati odlučujući ton u odlučivanju boljeg igrača u prva dva seta.

Očekuje se da će upravo ovaj period igre biti ključan za definisanje pobednika – a pogotovo ako se stvari budu odvijale u Novakovu korist – jer do sada Fučović nikada nije uspeo da se vrati posle dva uzastopno izgubljena seta protiv Đokovića. 2:0 u setovima na semaforu bi večeras značilo da je Novak „zauzdao“ tok meča, podesio pobednički ritam, doveo broj grešaka na minimum, angažovao sve aspekte svoje igre na željenom nivou i postavio „krstareći mod“ do kraja.

Ipak, Marton je mnogo iskusniji i kvalitetniji igrač nego što trenutno mesto na ATP listi sugeriše – i to je dobro poznato Novakovom timu koji ga veoma ceni kao snažnog „ol-raunder“ protivnika – pa se baš zbog toga očekuje da se nikako ne skida „noga s gasa“ kao što je to donekle bio slučaj protiv Kovačevića u prvom kolu. S obzirom na to da se očekuje da će ionako teška loptica biti još teža i sporija – Novaku bi bilo uputno da ovaj meč ne produžuje više nego što bi trebalo (zbog tinjajućeg stanja povrede lakta) i da se fokusom na dobar servis i kombinaciju 1-2 za brže osvajanje poena skrati njegovo trajanje u što većoj meri. Ne spomenuti mogućnost da ovde dođe do nekih drugačijih zapleta ne bi bilo korektno – ali su sva očekivanja da bi Srbin iz ovog duela trebao da po peti put izađe kao pobednik u njihovim dosadašnjim mečevima – koji god bio rezultat na kraju.