SVI SU SE PITALI KOJU ĆE PORUKU SADA POSLATI: Pogledajte šta je Novak sada napisao na KAMERI! (VIDEO)

Snažna poruka "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju", koju je Novak Đoković napisao na kameri posle plasmana u drugo kolo izazvala je neviđenu buru u svetskoj javnosti i svi su sa nestrpljenjem čekali da vide šta će Srbin poručiti svetu nakon trijumfa u drugoj rundi...

Srpski as je u drugom kolu Rolan Garosa ubedljivo savladao Mađara Martona Fučoviča i tako dobio priliku da ponovo ostavi poruku na kameri.

Naravno, taj momenat svi su željno iščekivali. Svi su se pitali šta će sada napisati srpski as, koji je zbog svog hrabrog gesta ove nedelje postao tema broj jedan u svetskoj javnosti...

Međutim, ovaj put Novak je odlučio da ne ostavlja nikakvu poruku na kameri - odlučio je samo da se potpiše.

Očekivano, konferencija nakon meča nije mogla da prođe bez medijskih provokacija, ali Novak je bio više nego spreman za to.

Ponovo je jasno stavio do znanja svima stoji iza svojih reči!

"To što sam izrazio mi uopšte ne pričinjava nikakav problem. Da treba to da ponovim, mogao bih – ali imate sve moje citate po toj temi, ako vas i dalje interesuje šta sam želeo da kažem. Naravno, svestan sam da se to možda ne bi dopalo mnogima, ali to su moje reči I stojim iza njih – i to je sve. Grend Slem bez drame – nisam navikao na to, to me na neki način i motiviše", ciničan je bio Novak.

