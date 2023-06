RUSKA SENZACIJA OD 16 GODINA GOVORILA O ĐOKOVIĆU: Ne želim da uvredim Novaka, ali...

Tek sedma igračica mlađa od 17 godina koja je ušla u treće kolo Rolan Garosa posle 1993. – od kojih su Majoli, Hingis i Serena Vilijams na kraju završile u finalu – Ruskinja Mira Andrejeva je apsolutni hit i osveženje ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Francuske.

Posle impoznatne pobede nad Francuskinjom Dajen Pari sa 6:1, 6:2. – Mira se raspričala o brojnim stvarima koje su joj bliske srcu – a naročito svom odnosu prema članovima “velike trojke”:

„Prvo sećanje sa ovog turnira je kad sam upoznala Đokovića u hodniku stadiona Suzan Lenglen. Išao je u svlačionicu i pevao neku pesmu, to je sve čega se sećam, spremao se za meč i bio je toliko opušten“, priziva ovo sećanje Ruskinja.

“Rodžer je oduvek bio moj idol, ali kada je Rafa prošle godine osvojio Rolan Garos, sve se okrenulo u mojoj glavi, ne znam zašto. Sada su mi oni na prvom mestu, ali neću da uvredim Novaka, tako da su mi sva trojica prvi! (smeh) Dopada mi se kako se Novak kreće i kako napada iz kontre“, kaže simpatična šesnaestogodišnjakinja.

U vezi plasmana u treće kolo, Mira ne krije emocije: „Uzbuđena sam, ne mogu da kažem da to nisam očekivala, jer sam se borila da ovo ostvarim. Stadion “Simon Matje” nije toliko veliki i bilo je prijatno igrati na njemu, iako sam bila sam spremna na to da će tek 10 odsto publike biti za mene. I pored toga, bila sam smirena“.

Ons Žaber bi bila njena “protivnica po meri” jer imaju sličan stil igre, ali je trećoj rundi najverovatnije očekuje meč sa Koko Gof, za koju kaže da je “iskusna uprkos tome što je i dalje mlada – sa samo 18 godina“.

Andrejeva ističe da je slava neće promeniti: “Ako postanem diva, moj trener će mi to reći i kritikovati me. Biću svoja i radiću ono što volim, a da pritom ostanem skromna. Trener mi je i sada rekao da ne poletim – jer igram tek u trećem kolu“, naglašava ona, i rezimira : ““Nemam hobije, tinejdžerka sam klasična – gledam TV, trebalo bi da učim, mada realno to ne radim kako bi trebalo. Rekla bih da sam fina osoba. Razumećete ako budete pričali više sa mnom“.

Autor: