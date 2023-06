(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - D. FOKINA: Najteži ispit do sada, Španac dobro zna kako protiv Novaka!

Đoković - Davidovič Fokina 3:3

Tok meča:

Prvi set:

5:4 - Težak gem je osvojio Novak, naravno veoma bitan gem. Vetar je nastavio da pravi probleme, a nakon jednog poena koji je pripao Špancu usledila je zanimljiva reakcija.

Đoković je pustio jednu lopticu uz procenu da će ona završiti u autu, međutim ona je promenila pravac i pala na liniju, što je izmamilo osmeh na lice srpskog tenisera.

4:4 - Vetar je sada otežao uslove za igru, a pravac u kojem duva nije odgovarao Đokoviću.

4:3 - Nekoliko grešaka Španca u poslednja dva gema samo su pomogle Novaku da vrati prednost u prvom setu.

3:3 - Brejk! Navijači na prepunom stadionu "Filip Šatrije" mogu i te kako da budu zadovoljni onim što prikazuju Đoković i Davidovič Fokina.

Odlične, dugačke razmene, puno napornih poena, promena pravca i trčanja...

Novak je u šestom gemu prvi put zapretio rivalu, a za brejk mu je bila potrebna treća brejk lopta.

2:3 - Brejk! Fantastično igra Španac, ozbiljne probleme pravi Novaku i zasluženo je stigao do prednosti.

2:2 - Odlično je Španac ušao u meč, odlično servira, odlično se kreće i osvaja poene na atraktivan način.

2:1 - Ako se po jutru dan poznaje, videćemo veliki broj sjajnih poena. Jedan takav, najbolji u dosadašnjoj fazi meča osvojio je Davidovič Fokina posle dropšota. Stigao je potom i do brejk lopte, ali nije imao pravu šansu da je i realizuje. Novak se odbranio, a uspeo je i da dođe do nove prednosti u prvom setu.

Servis nije savršen, 10 je pogodio od 16, odnosno 56 odsto.

1:1 - Odličan poen odigran je u ovom gemu, Novak je fantastičnom forhend dijegonalom došao na 15:15, ali to je bio jedini poen koji je pripao Srbinu u prvom gemu na meču na servisu Davidoviča Fokine.

1:0 - Meč je počeo ne baš najsigurnijim servisom srpskog tenisera, ali i gemom koji je pripao Novaku bez većih problema iako je Španac imao 30:30.

