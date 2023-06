Da li ovo znači kraj? Nadal imao još jednu operaciju, očekuje rezultate na svoj rođendan

Nadal je morao da se povuče sa Rolan Garosa zbog povreda i problema koji ga muče, a sada se nalazi u Barseloni gde mu je odrađena još jedna operacija. Ovoga puta je operisao "veliki slabinski mišić", koji se nalazi u bočnom slabinskom području između kičmenog stuba i ruba male karlice.

Rafael Nadal undergoing surgery in Barcelona tonight on the left psoas muscle. Results to come in the morning (on his 37th birthday). pic.twitter.com/Ov4aNtCn2Q