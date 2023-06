Đoković saznao rivala u borbi za 1/4 finale RG: Evo protiv koga će Novak igrati!

Novak Đoković je saznao svog rivala u osmini finala Rolan Garosa, gde ga je dočekalo i praov iznenađenje! Mnogi su očekivali da će Hubert Hurkač igrati protiv srpskog asa, međutim, Huan Pablo Variljas ga je iznenadio i savladao sa 3:2, po setovima 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2.

Variljasu je ovo i uspeh karijere kada se radi o Grend slem turnirima, pošto pre ovoga nije prošao dalje od prve runde najvećeg turnira u svetu tenisa, a sada će se boriti za četvrtfinale.

Nadao se i Novak da će igrati protiv Hurkača, protiv čoveka kog dosta bolje poznaje nego li pomalo i anonimnog Peruanca, ali je Variljas odlučio da sve razuveri. Hurkač je dosta bolje otvorio prvi set, gde mu je jedan brejk bio dovoljan na samomo početku da dođe i do vođstva od 1:0.

Opet je Hurkač počeo brejkom, ali, sada ga je ubrzo i izgubio. Viljar je u četvrtom gemu vratio brejk, a potom je u osmom uzeo novi, što je njemu bilo dovoljno da dođe do osvajanja seta.

U trećem setu nije bilo brejkova, a sve je odlučeno u taj-brejku, gde je Viljar imao više snage i slavio je sa 7:3. Činilo se da ga Peruanac ima u šaci, ali je Hurkacu u preslikanom prvom setu bio dovoljan samo jedan brejk da slavi sa 6:4 i da dođu do odlučujućeg petog seta.

Peti set, već tri sata igre, Viljar je otvorio svojim servisom i uzeo je gem bez izgubljenog poena. Hurkač je potom servirao i imao je muka, a to se ogledalo i nešto kasnije. Bio je to četvrti gem petog seta, kada je Viljar napravio brejk za 3.1 i to bez izgubljenog poena.

Nije se Hurkač "opasuljio", već je srljao u nove greške. Imao je priliku da vrati brejk na 4:2, ali ju je ispustio, a posle se susreo i sa još jednim, koji je bio dovoljan da Viljar slavi sa 3:2 u setovima i dođe do uspeha karijere kada su u pitanju Grend slem turniri.