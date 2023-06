ŠTETA! Ogla Danilović nakon VELIKE DRAME izgubila od dvostruke grend slem finalistkinje

Srpska teniserka Olga Danilović (105. na VTA listi) nakon velike drame poražena je sa 2:1 u setovima od sedme igračice sveta Ons Žaber (6:4, 4:6, 2:6)

U prethodnim danima Olgu Danilović opisivali su kao jedno od najprijatnijih iznenađenja na Rolan Garosu, a da to nije slučajno pokazala je i večeras. Igrala je mlada Srpkinja protiv Ons Žaber i dokazala je da su natpisi medija o "uspehu karijere" nisu slučajni, a nema sumnje da će iz današnjeg poraza izvući veliku pouku.

Od prvog gema pokazivala je Olga Danilović da se ne plaši velikog favorita. Sjajnim servisima i bekhendom mučila je sedmu teniserku sveta, brejkom je došla do prednosti 5:3. Tunišanka je u narednom gemu odgovorila ribrejkom, ali nije zbog toga ustuknula Danilovićeva, već u narednom gemu napravila je novi brejk, te povela 1:0 u setovima.



Velika borba viđena je i u drugom setu. Iako ih na VTA listi deli skoro stotinu pozicija to se na terenu nije videlo. Finalistkinja Vimbldona i Ju-es opena u nekoliko navrata hvatala se za glavu zbog udaraca koje je Olga uspevala da joj vrati. Ipak je smogla snage da dođe do vođstva 4:2, napravivši brejk i to nakon velike borbe u šestom gemu koji je trajao devet minuta.

Time je napravila odlučujući korak da izbori treću deonicu.

A u njoj...

Izdao je u nastavku Danilovićevu prvi servis. I, ispostavilo se da je to bilo ključno.

U trećem gemu trećeg seta je sa dve duple servis greške Srpkinja dala Žaberovoj priliku da napravi brejk, a potom je teniserka iz Tunisa iskustvom nadjačala mladost.

Uspela je Olga da vrati jedan od dva brejka, ali je rivalka sigurno meč privela kraju i zakazala susret sa Bernardom Perom u osmini finala Rolan Garosa.

