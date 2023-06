Novak demolirao Peruanca za dva sata i poslao brutalnu poruku najvećim rivalima na RG

Treći teniser sveta je protiv Peruanca zabeležio pobedu rezultatom 6:3, 6:2, 6:2, a duel je trajao sat vremena i 59 minuta.

Izgleda da je do Novaka došla izjava Variljasa koji je pre meča samouvereno poručio da ima jednake šanse za prolaz kao njegov rival.

Od samog starta se videlo da je to daleko od istine. Đoković je surovo "mučio" rivala od prvog gema, a osim manjeg problema sredinom prvog seta, bez ikakve muke je došao do ubedljive pobede.

I publika je imala svojih "pet minuta", verovatno i ulogu u pobedi Srbina.

Tokom prvog seta Đoković se požalio svom timu na jak vetar koji je ometao igru, a zbog toga je dobio zvižduke bezobraznih navijača.

Odmah nakon toga, Novak je osvojio sjajan poen nakon čega je gestikulirao ka tribinama i tako odgovorio publici.

Imao je svoje trenutke Peruanac, međutim, Đoković je bio dovoljno kvalitetan da bez puno muke dođe do prednosti.

Za razliku od prvog seta, u drugom Đoković nije imao ni najmanji problem. Igrao je fenomenalno, pa se u pojedinim trenucima Variljas pitao šta uopšte traži na terenu.

Prvi servis je fukcionisao fantastično, drugi i ne baš. Peruanac je najviše poena osvojio na drugom servisu, ali to što je uspeo da uzme nije bilo ni blizu dovoljnog da napravi ozbiljnije probleme srpskom teniseru.

Ni u trećem setu nije bilo nikakve dileme. Đoković je zaista igrao fenomenalno i apsolutno zasluženo je došao do pobede i četvrtfinala gde će igrati protiv Karena Hačanova.

Đoković - Variljas 6:3, 5:2, 6:2

Uživo:

III set:

6:2 - Kraj meča!

5:2 - Održao je sebe u životi Variljas, ali sada ima teži posao.

5:1 - Sigurnije od ovoga ne može. Novak ne popušta Peruancu ni najmanje.

4:1 - Brejk! Neverovatan je Novak Đoković!

3:1 - Sedmim as udarcem na meču, Đoković je završio četvrti gem trećeg seta. Mirno ide srpski teniser prema završnici ovog meča.

2:1 - Brejk! Izbegao je u prvom gemu, ali već u drugom nije mogao. Variljas je spasio jednu brejk loptu, međutim, nije uspeo da iskoristi to i privede gem kraju. Sa druge strane, Đoković želi da što pre završi posao.

1:1 - Siguran je Novak bio u svom prvom servis gemu u trećem setu.

0:1 - Nije bilo svejedno Variljasu na 30:30, možda se i setio početka prethodnog seta kada je odmah pretpreo brejk, ali je ovaj put uspeo da izbegne istu situaciju.

II set:

6:2 - Novak osvaja drugi set dominantno za 35 minuta!

5:2 - Variljas je ipak uspeo da se izvuče i da ostane u setu, ali u narednom će Đoković servirati za drugi set.

5:1 - Potvrđuje Novak dupli brejk!

4:1 - Novak pravi novi brejk i sada je na korak od vođstva od 2:0!

3:1 - I Novak je siguran na svoj servis i čuva prednost brejka

2:1 - Variljas bez izgubljenog poena smanjuje prednost Đokovića.

2:0 - Potvrđuje Novak brejk, odličan start drugog seta!

1:0 - Novak pravi brejk na startu drugog seta!

I set:

6:3 - Đoković osvaja prvi set dominantnim gemom u kojem je došao do dve set lopte i iskoristio je odmah prvu.

5:3 - Variljas sigurnim gemom smanjuje vođstvo Novaka.

5:2 - Novak se ponovo suočavao sa brejk loptom, ali je sada uspeo da se izvuče, a posle sjajnog poena stavio je ruku na uvo i prozvao publiku, koju kao da je pitao "da vas čujem sada?"

