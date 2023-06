Novak oborio Nadalov rekord na Rolan Garosu!

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pobedom nad Peruancem, Huanom Pablom Variljasom sa 3:0 u setovima.

Ipak, neće Novak ovaj meč pamtiti samo po plasmanu u četvrtfinale i nastavku pohoda na istorijski 23. Grend Slem trofej, već i po još jednom posebnoj stvari.

Naime, Đoković je ovim trijumfom pretekao rekordera Rolan Garosa, Rafaela Nadala po broju plasmana u četvrtinale na šljaci u Parizu. Novaku će predstojeće četvrtfinale biti 17 na Rolan Garosu, dok je Nadal u istoj fazi takmičenja nastupao 16 puta.

Novak Djokovic is out on Philippe-Chatrier facing Juan Pablo Varillas.



If he wins today, he'll set a tournament record for most French Open QFs reached (via @ATPMediaInfo).



Blows my *mind* that Djokovic could have more RG QFs on his resume than Nadal. pic.twitter.com/sxd2IB1ZBk