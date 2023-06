ĐOKOVIĆ POSLAO JOŠ JEDNU MOĆNU PORUKU: Nakon svađe sa publikom, na kameri ispisao SAMO JEDNU REČ

To je postalo planetarna "atrakcija" posle prve Novakove poruke kada je poručio "Kosovo je srce Srbije".

Ovoga puta Đoković se odlučio da francuski jezik i poruku koja je glasila: - Aleeeeeez - što u prevodu znači "Ajde, idemo, napred".

Ostaje da vidimo kakve će poruke srpski as slati do kraja turnira.

ALLEEEEZZ 😄 @DjokerNole into the #RolandGarros quarterfinals for the 17th time! pic.twitter.com/2Pv8c9zSJu