SRAMOTA! Sudija pogurao Novakovog dželata u četvrtfinale: Velika kontroverza na Rolan Garosu (VIDEO)

Rune, koji je nedavno u Rimu izbacio Novaka Đokovića, i najavio visoke ciljeve na Rolan Garosu, u nekoliko navrata je imao veliku sudijsku pomoć.

Najveća sramota desila se u trećem setu, pri rezultatu 2:1 za Runea. Serundolo je servirao za gem, loptica je dva puta udarila u zemlju i poen je trebao da pripadne Argentincu. Čak je i dečak koji skuplja loptice utrčao u teren.

👀 The umpire misses a clear double-bounce

😬 The ball kid steps onto the court at the same time

🤯 Cerundolo ends up being broken at the end of the game



𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐲 in the match between Holger Rune and Francisco Cerundolo! 😲#RolandGarros pic.twitter.com/QspfKU3r1V