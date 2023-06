HAČANOV NAJAVIO MEČ SA ĐOKOVIĆEM: Biće to šahovski meč! Sa njim morate da budete odličan šahista

Osam pobeda i samo jedan poraz (finale Mastersa u Parizu 2018.) zabeležio je Novak Đoković u mečevima sa Karenom Hačanovim, njegovim narednim protivnikom u rekordnom 17. četvrtfinalu jednog Grend Slem turnira.

Pobedio je Rus Sonega sa 3:1 u setovima, i iako rezultat to ne sugeriše – “Mečevi na Grend Slemu – a posebno na šljaci su mentalno i fizički teški, i bilo je svega" kaže Hačanov.

“Sonego je dobro počeo meč, imao 6:1 i 2:1 – kada smo odigrali dug gem na moj servis. Razmišljao sam kako da igram bolje, šta treba da promenim. Bio sam iznenađen – jer je iz njega kuljala energija, bio je agresivan, varirao je igru – i odlično gu ga služili servisi i drop-šotovi. Morao sam da ostanem fokusiran i da probam da promenim nešto da bih ostao konkuretan – i video da li on može da igra tako dobro i u ostatku meča," opisao je Rus.

Poznato je da Hačanov voli da igra šah – pa je prirodno pitanje bilo da li može da povuče paralelu između ova dva sporta?

“Ima mnogo mečeva na Rolan Garosu, mnogo šah-matova koje je potrebno načiniti. Ima paralela - a volim da ga igram sa Hoseom Klavetom – čak i više puta tokom dana, da malo 'upalim' mozak. Kada “otvoriš” glavu i kada si fokusiran, onda je teren veći, anticipiraš moguće udarce i kako možeš da namučiš rivala”, objašnjava svoj “šahovski” doživljaj tenisa Hačanov.

Za razliku od nekih igrača iz Rusije – koji imaju probleme sa izdavanjem vize za Vimbldon (usled dugotrajnog procesa) Hačanov se sa tim neće suočiti – jer mu viza važi i ove godine, ali zato ima “problem” sa tim da našim medijima prenese deo strategije kako bi mogao da igra protiv Novaka:

“Neću da vam kažem svoje planove za “taj šahovsi meč” – jer ćete mu odmah sve preneti. Sa njim morate da budete odličan šahista da biste igrali dobar meč, na pobedu…Za taj meč ću krenuti da se pripremam sutra, imam dan da napravim analizu, da vidim šta mogu da uradim bolje. Gledaću njegove mečeve i napraviti plan. On je jedan od najtežih protivnika, ne možete da ga otpišete; poštujem ga, ali sam fokusiran na svoj arsenal udaraca – i videćemo da li ću moći da pobedim."

Hačanov se nalazi u lepom nizu uspeha – plasman u barem četvrtfinale na tri uzastopna Grend Slema, što zahvaljuje pre svega ozbiljnijem pristupu sportu: “Kliknulo je na pozitivno u mom mozgu, i to je definitivno pomoglo. Kada sam prošao u polufinale Ju Es Opena - mnogo stvari se promenilo na mom mentalnom planu; video sam da mogu da napravim korak napred, da prođem dalje. Uvek sam verovao u sebe, ali sam znao da moram to da pokažem i na terenu – i to mi je pomoglo da napravim te potrebne korake da igram dobro u dužem vremenskom periodu. Vera i samopouzdanje su svakako tu - bez obzira na rezultat”, naglašava on, i rezimira: “Moraš da ideš polako iz meča u meč, da se ne zadovoljavaš rezultatima. Znam da sam dobio nekoliko mečeva, da idem u dobrom smeru – ali znam i da nema opuštanja dok se turnir ne završi”.

