ĐOKOVIĆ POJAČAO STRUČNI ŠTAB! Otkriveno ko je misteriozni čovek u Novakovom timu

A do tada, mediji pišu o novom članu stručnog štaba srpskog tenisera.

Tokom mečeva Rolan Garosa, kamera je često na ovom čoveku, sedi pored Gorana Ivaniševića! U pitanju je Australijanac Stiven Sasinsa, koji je po struci kiropraktičar. Upravo je on pomogao Noletu kada je imao problem sa povredom na Australijan openu i od tada je deo tima prenosi "Mondo".

Zadovoljio je sve preduslove i pomaže Noletu i u Parizu. Često je bio na treninzima, uz Ivaniševića, Miljana Amanovića i Marka Panikija.

Bavi se tim poslom preko 23 godine i radio je sa mnogim poznatim sportistima, među kojima je i Ešli Barti. Nije samo kiropraktičar, već je i kineziolog.

- Prilika da sarađujem sa Novakom ukazala se zahvaljujući znanju i kontaktima koje imam. Žan-Pjer je ranije radio sa Novakom i kada se Đoković povredio u Adelejdu, neposredno pred početak Australijan opena, pozvali su me da pomognem. Dobio sam šansu da pokažem šta znam i da pomognem Novaku da postane još bolji. Naravno, sve to urađeno je timski i kroz zajednički rad, ali je sve to bilo važno za konačan uspeh, uz primenu drugih terapija - priča Sasins a prenosi "Mondo".

Our very own ACA member, Dr Stephen Sassinis Shashyan has just finished working with World No 1 tennis great Novak Djokovic across the Australian Open Grand Slam!

Congratulations Dr Stephen Sassinis Shashyan! What an ACHIEVEMENT!#australianopen #sportschiropractic pic.twitter.com/dwM5Px8A5u