UŽIVO! ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: BRAVO NOLE! Đoković ubedljiv u prvom setu!

Treći teniser sveta, Novak Đoković, za finale Rolan Garosa igra protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković - Alkaraz 4:2

Tok meča:

Prvi set:

6:3 - Kraj seta!

5:2 - Drugom brejk loptom na meču Novak je poklonio Alkarazu brejk šansu. Odmah nakon toga se požalio na snažan vetar koji je očigledno napravio problem tokom izvođenja početnog udarca.

Spasio je brejk šansu, ali je Alkaraz stigao do nove tako što je pokazao koliko je brz i opasan čak i kada udara iz izrazite defanzive. I drugi put se Novak izvukao, ali je nekoliko poena kasnije španski teniser imao još jednu priliku da se vrati u set.

Odlično se kreće Alkaraz, ali to mu nije omogućilo da u ovom gemu napravi brejk.

Ovaj gem je trajao gotovo celih 14 minuta.

4:2 - "Zamirisalo" je u šestom gemu na brejk šanse, ali do njih ipak nije došlo. Alkaraz ostaje u igri u prvom setu.

4:1 - Dugo Đoković na ovaj način nije otvorio neki meč. Donekle zasluge za to idu i Alkarazu koji "tera" Novaka da igra na najvišem nivou.

Čudna situacija se dogodila pri rezultatu 40:15, pre Novakovog servisa je nastala kraća pauza, nije baš najjasnije zbog čega. Sudija iz stolice i teniseri su gledali prema tribinama, a nakon 20-ak sekundi Đoković je servirao, ali napravio duplu servis grešku. Srećom, uspeo je odličnim servisom da izbegne neprijatnu situaciju.

3:1 - Brejk! Snažni i precizni udarci doneli su Đokoviću prvu brejk loptu, koju je iskoristio.

2:1 - Dobar start meča za Novaka. Izuzetno je agresivan sa osnovne linije, a deluje da je na poslednjem treningu pred finale dobro uvežbao volej, pa je i taj segment igre već počeo da koristi.

1:1 - Uzvraća na sličan način Španac. Postoje naznake da bi na ovom meču mogli da gledamo sjajne poene i udarce, što je zapravo i ono što su svi ljubitelji tenisa priželjkivali.

1:0 - Meč je otvoren servisom Novaka Đokovića koji je lako došao do prednosti. Pri rezultatu 40:00, Alkaraz je stigao do prvog poena sjajnim bekhendom, ali servis vinerima je iskusniji od dvojice tenisera došao do prvog gema.

U Parizu je izuzetno toplo - čak 30 stepeni Celzijusovih, ali vetar snažno duva kao i prethodnih dana kada je pravio puno problema na mečevima.

Uoči meča:

Teniseri su izašli na teren, meč će početi nakon kratkog zagrevanja.

Španac je imao zanimljivu objavu na dan meča:

Pred Srbinom je izuzetno težak zadatak, daleko teži od ostalih kada je reč o ovogodišnjem Rolan Garosu, ali i ovoj sezoni uopšte.

Prvoplasirani na ATP listi igra fantastičan turnir i dominantno je stigao do polufinala. Osim meča protiv Tara Danijela koji je uspeo da osvoji set, sve protivnike je ekspresno razbijao u tri seta.

Posebno impresivan je bio u četvrtfinalu protiv Stefanosa Cicipasa koji nije znao šta ga je snašlo tokom duela protiv Španca.

Sa druge strane, imao je i Novak svoje momente, posebno u poslednja dva meča. Protiv Huana Pabla Variljasa je odigrao fantastično, dok je protiv Karena Hačanova imao sporiji početak, odnosno slabija dva seta, ali kada je drugi osvojio u taj-brejku (bez izgubljenog poena), zaigrao je tenis blizu najboljeg pa je Rus brzo sklonjen s terena.

Da Đokoviću neće biti lako govori nam i pogled na sajtove kladionice koje su kao retko kada srpskog tenisera stvaile u podređeni položaj, pa ulog na pobedu Alkaraza potencijalno donosi znatno manji novac nego što je to slučaj sa pobedom Novaka.

Đoković i Alkaraz do sada su odigrali jedan meč nakon kojeg je pobedu slavio Španac. Bilo je to u polufinalu mastersa u Madridu 2022. godine kada je Alkaraz napravio preokret u tri neizvesna seta 7:6(7:5), 5:7, 6:7(5:7).

Ovaj meč bitno će uticati na trku za prvo mesto na ATP listi, s obzirom na to da bi Novak titulom u Parizu uspeo da se vrati na teniski tron i da Alkaraz ima priliku da poveća prednost u odnosu na Srbina i ostale rivale.