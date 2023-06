ĐOKOVIĆ GAZI I NE NAMERAVA DA STANE: Ovo su impozantni rekordi koje je Novak danas oborio

Savladao je Novak Đoković Karlosa Alkaraza 3:1 i plasirao se u finale Rolan Garosa. To će biti njegovo 34. grend slem finale u karijeri. Izjednačio se tako sa Kris Everet kao igrač sa najviše finala na grend slemovima.

Još impresivnije deluje podatak da je u karijeri nastupao na 70 grend slem turnira. Što znači da je završnicu igrao u nešto manje od 50 procenata.

Ako gledamo isključivo mušku konkurenciju Novak Đoković nema premca. Iza su Rodžer Federer sa 31, a jedno manje ima Rafael Nadal.

Novak Djokovic advances past Carlos Alcaraz to reach his 34th career Grand Slam Final. He ties Chris Evert for the most in the Open Era among Men & Women.



Djokovic will be the oldest French Open Finalist (Men or Women) in the Open Era at 36 yrs, 20 days (18 days older than… pic.twitter.com/OufSIge1xB