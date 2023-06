NOVAK JE ŠAMPION ROLAN GAROSA! Đoković je postao NAJBOLJI TENISER SVIH VREMENA - Istorija je ispisana

Rezultat meča za trofej bio je 3:0 - 7:6(7:1), 6:3, 7:5.

Đoković je pobedom ušao u tenisku besmrtnost, večnost, ili kako god želite to da izgovorite.

Osvojio je 23. grend slem trofej po čemu je sada rekorder, postao je prvi teniser ikada koji je na svakom grend slemu slavio titulu najmanje tri puta, a vratio se i na prvo mesto ATP liste gde će u ponedeljak započeti 388. nedelju.

Titulom u Parizu zaradio je ukupno 2.300.000 evra, a ostavio je sebi šansu da prvi put u karijeri osvoji sva četiri najveća turnira u jednoj sezoni.

Oborio je Novak još jedan rekord - postao je najstariji osvajač Rolan Garosa u istoriji sa 36 godina i 20 dana, tako je prestigao Rafaela Nadala.

Ukoliko je neko zaista sumnjao i pokušavao da pronađe izgovore da za Đokovića ne kaže da je najbolji teniser svih vremena, sada mu ne preostaje ništa.

Srbin je i u finalu pokazao zbog čega je tu gde jeste.

Pokazao je nestvarnu mentalnu snagu, pa čak i fizičku, jer je u završnici neverovatnog, iscrpljujućeg prvog seta bio svežiji od 12 godina mlađeg Norvežanina.

Gubio je prvom delu igre sa brejkom zaostatka od samog početka, bio je nervozan i napravio je, za njega, nekarakteristično veliki broj neiznuđenih grešaka.

Međutim, podigao je nivo igre u drugom delu seta, vratio je brejk u sedmom gemu, a kada je stigao taj-brejk rasturio je Ruda prepustivši mu samo jedan poen.

Obojica tenisera odmah po završetku taj-brejka pošla su u svlačionicu kako bi produžili predah posle seta koji je trajao sat i 22 minuta.

Već u drugom setu viđena je potpuna kontrola Đokovića. Kao da se Rud toliko istrošio uprvom delu igre, da u nastavku nije mogao da pruži sličan nivo igre.

Novak je to iskoristio, lako je došao do ranog brejka i bez muke održao prednost do samog kraja seta.

U trećem delu, Rud je najpre nekako "preživljavao" Đokovićeve napade. Nije prošao servis gem u kom se Norvežanin nije našao makar u manjem problemu, ali je odolevao rivalu koji je svoje gemove lako rešavao.

A onda se sredinom seta norveški teniser potpuno vratio i ponovo je igrao na dovoljno dobrom nivou. Počeo je lakše da dolazi do svojih gemova, ali je u završnici posustao. Pri rezultatu 5:5 Đoković je napravio brejk vredan titule!

TOK MEČA:

Treći set:

7:5 - Kraj meča!

6:5 - Izbacio je lopticu van terena Rud za 0:30, a Novak je potom sjajnim forhendom došao do tri vezane brejk lopte! Iskoristio je prvu i sada ga samo jedan gem deli od velike pobede.

5:5 - Odličan je Novak! Bez izgubljenog poena stiže do novog izjednačenja. Odservirao je u ovom gemu 11 as udarac na meču.

4:5 - Ne da se Norvežanin i definitivno nema nameru da napusti teren, a da na njemu ne pruži sve što može.

4:4 - Preti Rud, imao je 0:30. Novak je odlično reagovao i osvojio je sve preostale poene u gemu.

3:4 - Za promenu, lak servis gem za Ruda. Sada već možemo da kažemo da se u potpunosti stabilizovao nakon što je imao puno muka na otvaranju trećeg seta.

Publika je sada većinski na strani norveškog tenisera.

3:3 - Kada je reč o servisu Novaka, on je u trećem setu osvojio 12, a izgubio samo jedan poen.

2:3 - Novi problemi za Ruda i novo izjednačenje u njegovom servis gemu. Novak nastavlja da pritiska rivala s željom da što pre napravi brejk, ali moraće još da sačeka. Norvežanin je as udarcem završio naporan gem.

2:2 - Sa druge strane, Đoković je izuzetno siguran i ne prepušta ni promil šansi Rudu u svojim servis gemovima.

1:2 - Šteta, ovo je mogao da bude početak Rudovog kraja. Đoković je imao brejk loptu koju nije iskoristio. Njegov protivnik se drži u životu.

1:1 - Odlično! Bez izgubljenog poena Đoković, ekspresno osvaja svoj prvi servis gem u trećem setu.

0:1 - Da vidimo šta sve Rud može da nam pruži u trećem, nadajmo se poslednjem setu ovog finala. Reagovao je dobro nakon što je Novak imao 15:30.

Drugi set:

6:3 - Kraj seta!

5:3 - Spasio je dve vezane set lopte Norvežanin, vezao je četiri poena i naterao Novaka da servira za set.

5:2 - Kada je delovalo da je Rud pojačao ritam, napravio je veliku grešku, pa je umesto dve brejk šanse na semaforu pisalo "30:30", što je Novak ubrzo pretvorio u 40:30.

Ovaj gem bi mogao da posluži Đokoviću kao opomena, ukoliko mu je ona uopšte bila potrebna.

4:2 - Prednost i dalje ima Đoković, ali nastavlja se velika borba.

4:1 - Odličan je Đoković u drugom setu. Forhend koristi znatno bolje u odnosu na prvi deo igre, a stigao je i do novog asa. Naravno, o broju neiznuđenih grešaka nema potrebe ni da se priča.

Ali, pomenućemo ipak da je za ovih pet gemova u drugom setu napravio samo pet grešaka.

3:1 - Prekinuo je Rud seriju Đokovića i osvojio je prvi gem u drugom setu.

Novak Djokovic has played six tiebreaks at #RolandGarros this year.



He is 6-0 in those tiebreaks.



He has won 42 points in those tiebreaks and lost just 13.



He has hit 15 winners in those tiebreaks.



He has hit 0 unforced errors in those tiebreaks.



Some GOAT shit, truly.