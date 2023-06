(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - RUD: Novak GAZI u drugom setu! Sve je bliži ISTORIJI!

Novak Đoković u Parizu protiv Kaspera Ruda može da uđe u tenisku istoriju.

TOK MEČA:

Drugi set:

4:1 - Odličan je Đoković u drugom setu. Forhend koristi znatno bolje u odnosu na prvi deo igre, a stigao je i do novog asa. Naravno, o broju neiznuđenih grešaka nema potrebe ni da se priča.

Ali, pomenućemo ipak da je za ovih pet gemova u drugom setu napravio samo pet grešaka.

3:1 - Prekinuo je Rud seriju Đokovića i osvojio je prvi gem u drugom setu.

3:0 - Vezao je sada as udarce Novak, lako je došao do novog gema i sada već možemo da kažemo da ima ozbiljnu prednost.

2:0 - Brejk!

Ono što je u prvom setu uradio Rud, u drugom je učinio Đoković. Najbolje od početka meča je vraćao servise srpski teniser, došao je prvo do dve vezane brejk lopte, imao je ubrzo i treću, a za brejk mu je bila potrebna i četvrta.

1:0 - Brz gem za Đokovića na startu, bez izgubljenog gema.

Ukoliko je komentator televizije "Eurosport" dobro čuo šta se desilo, Novak je jednom od bezobraznih navijača koji je očigledno nešto dobacivao poručio: "Ajde ćuti".

Duga pauza između setova, obojica tenisera su iskoristila pravo i otišla u svlačionicu kako bi produžili sebi predah posle napornog prvog dela igre.

Prvi set:

7:6 - Kraj seta!

Ponovo se na delu videla najveća razlika između Novaka i bilo kog drugog tenisera. Pritisak svako rešava na drugačiji način, Đoković je još jednom to učinio maestralno.

Podsetićemo na meč protiv Karena Hačanova u četvrtfinalu, kada je pri rezultatu 1:0 za Rusa, Novak u drugom setu osvojio taj-brejk bez izgubljenog poena... Rudu je u finalu prepustio samo jedan poen.

Takođe, ovo je bio šesti taj-brejk srpskog tenisera na ovosezonskom Rolan Garosu i u njima nije napravio nijednu neiznuđenu grešku!

Prvi set trajao je sat i 22 minuta, Rud je odigrao fantastičan set, za razliku od Novaka koji je očajno otvorio meč.

Srećom, Đoković se na vreme probudio, a u drugom delu seta gledali smo spektakularan tenis koji je maksimalno iscrpeo obojicu.

Taj-brejk:

7:1 Neverovatan je Novak Đoković!

6:1 - Pet set lopti!

5:1 - Promena strana pri velikoj prednosti za Đokovića.

4:1 - Novi mini brejk!

3:1 - Dobar servis Ruda.

3:0 - I još jedan, ovaj je završen greškom Ruda.

2:0 - Sjajan poen!

1:0 - Na startu mini brejk Novaka!

6:6 - Drugi as udarac stigao je u odličnom trenutku! Đoković je odigrao lakši servis gem kojim je obezbedio igranje taj-brejka.

5:6 - Pokazuje Đoković znake nervoze, što naravno ne mora da bude loš znak.

Nakon što je lopticu poslao u aut bekhendom, okrenuo se prema svom timu i imao je šta da im poruči.

5:5 - Laknulo je svima koji navijau za Srbina kada je posle 0:30 Đoković vezao četiri poena i osvojio gem.

Casper Ruud just did this. In a Grand Slam final. Against Novak Djokovic. Brilliant. pic.twitter.com/naQa619Ung — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) 11. јун 2023.

Pamtiće se fenomenalan poen koji je pripao Rudu, zahvaljujući kojem je stigao do pomenute prednosti.

4:5 - Ozbiljno su se fizički istrošili teniseri. Deluje da se to više primećuje kod Ruda koji je pored toga uspeo da spasi brejk loptu u devetom gemu.Rekcija u Novakovom boksu nakon jednog od poena dobro opisuje kakav meč gledamo u finalu.

Prvi set: 4:4 - Nije išlo glatko kao u prethodna dva gema, daleko od toga... Stigao je Rud do brejk lopte, ali poen koji je doneo 25 neverovatnih udaraca pripao je Novaku koji je konačno pogodio smeč. Tako je spasio brejk loptu, a potom je osvojio gem za izjednačenje.

3:4 - Brejk!

Definitivno najbolji gem Novaka na servisu rivala! I u njemu je imao neshvatljivu grešku pošto je drugi put na meču Đoković lopticu smečom šalje daleko van terena. Na sreću i pored toga je stigao do brejk lopte, pa i do brejka.

Uzvratio je Rud greškom iz smeča, nakon fantastičnog poena, najboljeg od početka meča. Dugačka razmena završena je tako što je Norvežanin lopticu poslao u mrežu.

2:4 - Ako ništa drugo, za razliku od starta meča, servis funkcioniše veoma dobro, pa je Đoković još jednom lako došao do gema.

1:4 - Naravno, da Rud nije ušao dobro u meč, ni pored Novakovih problema ne bi imao ovakav rezultat, ali činjenica je da srpski teniser znatno olakšava posao protivniku.

Potpuno nekarakteristične greške i broj istih za Đokovića na početku.

1:3 - Konačno prvi gem za Novaka. Tri servis vinera je napravio Srbin i tako se najzad "upisao" u finale.

0:3 - Nastavio je da promašuje Đoković, zaista nekarakteristično za njega.

Posle tri gema Novak ima već 11 neiznuđenih grešaka. Došao je i pored toga do izjednačenja zahvaljujući duploj servis grešci rivala, ali se Rud popravio i sjajnim forhendom došao do gem lopte, a potom je stigao i do 3:0.

0:2 - Brejk!

Nije uspeo Novak mirno da uđe u meč. Napravio je na startu nekoliko neiznuđenih grešaka iz forhenda, čime je omogućio Rudu brejk loptu. Spasio je prvu, ali je još jednom pogrešio pomenutim udarcem, pa je i drugi put morao da se "vadi" iz nezgodne situacije.

Imao je i sam šanse da završi gem, ali nije ih iskoristio, a treća brejk lopte bila je i srećna za Ruda.

Osam neiznuđenih grešaka napravio je Đoković u prva dva gema...

0:1 - Meč je počeo servisom Norvežanina i lakim gemom za njega bez izgubljenog poena.

Najnovija informacija: Početak meča odložen je za 15 časova!

Finalni meč ženskog dubla se odužio, kao i ceremonija dodele pehara, pa će Novak i Rud kasnije izaći na terne.

Finale Rolan Garosa na programu je od 14.30 časova, a sve vezano za taj meč i ono što se dešava do njegovog početka možete da pratite na portalu Pink.rs.

Dan između polufinala i finala, Đoković je proveo sa porodicom i po drugi put od početka turnira odlučio je da ne izađe na trening.

Ali, trenirao je po običaju na dan meča, a sa njim je na terenu bio i sin Stefan, kao velika podrška.

Trijumf bi Đokoviću doneo mnogo više od još jednog pehara u već odavno krcaton vitrini. Novak protiv Norvežanina igra za 23. grend slem i za povratak na prvo mesto. Pobedom bi Srbin postao jedini teniser u istoriji koji je na svakom grend slemu slavio titulu najmanje tri puta.

Nakon što je potcenjen od strane kladionica pred polufinalni duel protiv Karlosa Alkaraza, Đoković je u finalu veliki favorit.

Naravno nijednu pobedu u karijeri Novak nije upisao pre izlaska na teren gde će morati da dokaže da je kvalitetniji i iskusniji od rivala.

Autor: