Predsednica Indije poslala prelepu poruku Novaku: Đoković je takva inspiracija za sve mlade u Srbiji, Indiji i u ostatku sveta

Posle mnogobrojnih poruka podrške, javila se i predsednica najmnogoljudnije zemlje na svetu, a to je odnedavno Indija, koja je pretkla Kinu po broju stanovnika.

Tako je Taštrapati Bhvan poslala poruku Đokoviću, koja će ga sigurno oduševiti.

- Čestitke Novaku Đokoviću na osvajanju titule na Rolan Garosu, koja ga čini osvajačem najviše Grend slem titula u istoriji tenisa. Delim posebnu sreću sa ljudima Srbije, sa kojima sam nedavno provela nekoliko nezaboravnih dana. Novak Đoković je takva inspiracija za sve mlade u Srbiji, Indiji i u ostatku sveta. Želim mu da nastavi sa uspesima - poručila je prva dama Indije.



Congratulations to @DjokerNole for winning the men’s singles final at the French Open that makes him the winner of the largest number of men’s Grand Slam titles in the history of tennis.



I share the special joy of the people of Serbia with whom I got to spend memorable time a…