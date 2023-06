'TOLIKO TOGA ZA REĆI...' Oglasila se navijačica kojoj je Đoković dao pehar odmah posle OSVAJANJA FINALA Rolan Garosa: Novače, ti si GOAT! (FOTO)

Žuli je predsednica "Nolefam" navijačke ekipe i tokom finala, odnosno nedugo nakon kraja, je držala pehar, jer je Đoković otišao na tribine da se pozdravi sa njim.

Naravno, slike Novakovog povratka i slavlja sa Žuli obišle su svet.

So much to post, so much to say.

Today has been beyond amazing.



Novak Djokovic, you are the GOAT. #NoleFam : he did it.



Just wow. History. LegeNDary.



Wow wow wow @DjokerNole



Love to you all ❤️❤️❤️❤️



Xx

Julie pic.twitter.com/A1hr7TrGJq