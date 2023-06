'JA SAM RODŽEROV NAJVEĆI FAN, ALI...' Slavna teniserka BRUTALNOM IZJAVOM stavila tačku na čuvenu diskusiju KO JE BOLJI: NOVAK JE GOAT! (FOTO)

Novak je u nedelju ispisao istoriju tenisa. Srbin je slavio u finalu Rolan Garosa i tako došao do rekordne 23. Grend slem titule, treće na Otvorenom prvenstvu Francuske.

U njedelju je svima postalo jasno ono što smo mi već znali - Novak Đoković je najbolji teniser ikada (GOAT).

I’m the biggest Roger fan but we all have to admit Novak is the undisputed goat. Insanely impressive.