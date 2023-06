Prizor vredniji od svakog trijumfa! Na društvenoj mreži Instagram isplivala ubedljivo najemotivnija fotografija sa ovogodišnjeg Rolan Garosa.

Srpski teniser Novak Đoković u nedelju je ispisao istoriju tenisa. Nole je osvojio Rolan Garos i postao apsolutni rekorder sa 23 osvojena grend slema u karijeri.

THIS FAMILY IS SO SO CUTE, WONDERFUL FAMILY🥰🥰🥰🥰🇷🇸🏆#Djokovic#RolandGarrospic.twitter.com/xgWcIDiegb