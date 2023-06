Zimonjić: Đoković je po rezultatima najbolji igrač svih vremena

Nekadašnji srpski teniser Nenad Zimonjić izjavio je danas da je Novak Đoković po rezultatima najbolji igrač svih vremena u istoriji ovog sporta.

Đoković je u nedelju po treći put u karijeri trijumfovao na Rolan Garosu pobedom u finalu protiv Norvežanina Kaspera Ruda (7:6, 6:3, 7:5). Srpski teniser je osvojio rekordnu 23. grend slem titulu. Po broju najvećih titula iza njega ostali su Španac Rafael Nadal sa 22 i Švajcarac Rodžer Federer sa 20.

"Đoković je po tri puta osvajao svaki grend slem i proveo je najveći broj nedelja na prvom mestu ATP liste. To su najvažniji parametri u našem sportu. Đoković ima bolji međusobni skor sa svojim najvećim rivalima Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Đokoviću je 2021. nedostajala pobeda protiv Danila Medvededa u finalu Ju-Es opena da bi ostvario kalendarski grend slem. To je nekada uspelo Rod Lejveru, ali tada se igralo na šljaci i travi", rekao je

Zimonjić za Tanjug.

Đoković je danas počeo rekordnu 388. nedelju na prvom mestu ATP liste.

"Koji će krajnji broj za Novaka da bude, to će vreme pokazati. Kako igra i na koji način dominira, verujem da još par godina može da osvaja velike titule", dodao je Zimonjić.

On je istakao da veruje da Đoković može u nastavku sezone da osvaja trofeje.

"On je veliki broj puta osvajao ove turnire, zašto ne bi ponovo. Sa druge strane, njegov najveći rival, Nadal ne igra zbog povrede. Ostali protivnici, uz dužno poštovanje, imaće težak zadatak da pobede Đokovića u tri dobijena seta na Vimblonu ili Ju-Es openu", naveo je Zimonjić.

On nije želeo da prognozira koliko bi Đoković mogao još da osvoji grend slem trofeja.

"Mislim da je jako teško bilo šta prognozirati za Novaka. Verujem da je i on sam sebe iznenadio sa uspesima, koje je postigao. Verovatno niko nije ni razmišljao da može da osvoji više od 14 trofeja koliko je osvojio Pit Sampras. Međutim, pojavila su se trojica tenisera koja su sve to prevazišla. A Đoković je sve njih prestigao. Vreme će pokazati koji su Novakovi krajnji dometi. On stalno polmera te granice. A ono što je najvažnije, Đoković je motivisan, fizički je odlično, o mentalnoj snazi i ne treba da pričamo. Nadam se da ćemo svi još par godina uživati u njegovim uspesima", dodao je Zimonjić.

On je ponovio da rezultati govore da je Đoković najbolji teniser svih vremena.

"Uvek ćete imati nekog stručnjaka kome će se sviđati stil igre nekog drugog tenisera, ranijeg šampiona. Teško je porediti generacije, bukvalno kao da se radi o različitom sportu. Đoković je po rezultatima pokazao da je dominantan. Ostalo je još da obori rekord Margaret Kort pošto ona ima 24 osvojena grend slem trofeja. Verujem da će Đoković da premaši i njen rekord, a drugi neka tumače ko je najbolji svih vremena. To je sigurno Đoković. Nadam se da će Novak da nastavi sa sjajnim igrama i da ćemo uživati na Vimbldonu i verujem da će Đoković i dalje da pomera granice", zaključio je Đoković.