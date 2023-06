ODAKLE MU SNAGE?! Procurio snimak nastao odmah po dodeli pehara na Rolan Garosu: Đoković i ćerkica Tara priredili URNEBESNU SCENU! (VIDEO)

Čekao je Novak Đoković da se tribine skoro u potpunosti isprazne nakon istorijskog pehara na Rolan Garosu, pre nego što je podelio sa svojom ćerkicom jedan od najdirljivijih momenata ovogodišnjeg turnira.

Srpski as pobedio je Kaspera Ruda 3:0 i stigao do 23. Grend titule, čime je prestigao Rafaela Nadala. To je, naravno, proslavio sa najbližima, već na terenu "Šatrijea".

Na snimku koji je objavio čuveni trener Patrik Muratoglu vidi se da je Tara uspela da priredi još jedan "trening" tati Novaku, pošto je počela da trči oko terena Rolan Garosa dok je Đoković krenuo da je "juri".

Family cool down after the final for @DjokerNole pic.twitter.com/wx194rQk6b — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) 12. јун 2023.

