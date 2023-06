Oduševljen uspehom Novaka Đokovića, koji je osvajanjem Rolan Garosa došao do rekordne, 23. grend slem titule, bio je, naravno, i njegov trener Goran Ivanišević.

- Kada sam se priključio Novaku, znao sam da će ispisivati istoriju, ali nisam znao da ću biti još tu. Ali, držim se! – istakao je Ivanišević, poznat po vedrom duhu kada se obraća novinarima.

Rekao je i kako gleda na Novaka kao tenisera.

- To je ludilo! On je drugačiji, poseban, čovek koji prkosi svim gravitacijama i pravilima. Ne postoji nešto za njega što je nemoguće. Ta reč kod njega nije dozvoljena. Neverovatno je sve to. Toliko mi je drago da je pokazao svetu ko je on, šta je on, kako se igra i na koji način – poručio je legendarni teniser.

Osvrnuo se, odgovarajući na novinarsko pitanje, i na poneki zvižduk koji je tokom ovog turnira stizao od pojedinaca sa tribina.

- Znam da ga to malo nervira. Šta god da napravi, njemu zvižde. Šta god da urade drugi, ništa. Malo je to nepošteno. Ali, ljudi su platili kartu, pa žele da ostanu duže. A on to malo protumači da su protiv njega. A nisu. Ali, neka, drago mi je, jer onda bude bolji! – poručio je Novakov trener.

Kaže, nastavljajući u vedrom duhu, da timu nije bilo lako.

- Novak nas je vezao lisicama i nije nam dao nigde! Nije lak čovek, posebno kada stvari ne idu. Mi smo tu da budemo uz njega, da mu pomognemo da se bolje oseća. Nekad nije lako, zna da bude komplikovano. Baš nas je mučio, ne smem da vam otkrivam šta nam je sve radio! – šeretski je dodao.

Sve se, na kraju, sklopilo u pobednički mozaik.

- Ima taj softver u glavi koji se uključi kad je na grend slemu. To je neki drugi sport. Čim smo stigli ovde, bio je bolji, motivisaniji, gladniji. Svaki dan je igrao sve bolje. Sat i po protiv Alkaraza igrao je neverovatan i pametan tenis – kaže Splićanin.

Na kraju, dao je analizu i svoje viđenje onoga šta je u Parizu pokazao osvajač 23 grend slema.

- Stvarno sam ponosan na njega, kako je ostao u fokusu, smiren u polufinalu i finalu. Zaista, fenomenalno. Nedostaje mi malo kad ne viče, dosadno je u boksu! – našalio se i završio u svom stilu.

Autor: