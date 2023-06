'OVAJ REKORD NIKO NEĆE OBORITI U 21. VEKU' Dejan Anđus o najboljem reketu sveta: Možda ga nisu prepoznali na vreme

Novak Đoković je pobedom u finalu otvorenog prvenstva u Francuskoj osvojio treću titulu u Parizu, ukupno 23. grend slem titulu i upisao se u tenisku večnost. Pobedom nad norveškim teniserom Kasperom Rudom oborio je još nekoliko rekorda.

Postao je najstariji osvajač Roland Garosa svih vremena, postao je prvi teniser ikada koji je na svakom grend slemu slavio titulu najmanje 3 puta, a od danas je ponovo svetski broj 1 na ATP listi gde je započeo 388 nedelju.

Titulom u Parizu zaradio je ukupno 2.300.000 evra, a ostavio je sebi šansu da prvi put u karijeri osvoji sva četiri turnira u jednoj sezoni i zvanično postane GOAT.

Uprkos svemu, od samog početka profesionalne karijere svaki uspeh srpskog tenisera je osporavan. Počelo je sa tim da je izazivao njihove heroje Nadala i Federera, nisu ga voleli jer je dobijao duge i naporne mečeve, optuživali ga da gura lopticu umesto da je udara, da uzima previše medicinskih tajm-auta jer lažira povrede, ali i da pije "misteriozne" tečnosti, a išlo se čak i do toga da se u javnosti zagovaralo da se menjaju teniska pravila jer Đoković iznuruje protivnike.

Ipak Đoković je na terenu pokazao da je najbolji, a ukolilo je neko zaista i sumnjao tražeći izgovore da nije tako, definitivno mu ne preostaje ništa nego da prizna da je pogrešio.

Zbog čega pojedini uprkos rezultatima osporavaju Novaka Đokovića i kome smeta što u većini sportova Srbi ostvaruju najbolje rezultate? Koje su granice Novaka Đokovića?

- Neko sam ko se zalaže da da Srbija uđe u EU i to je zvanična agednda naše politike. To da je Novak uzeo 23. Grend slem to je besmisleno da ponavljam. To je rekord koji niko neće oboriti u 21. veku. To je jedna brojka koja se kosi sa nemogućim. To su takvi rekordi o kojima je nemoguće pričati. To je u pet najvećih sportskih rezultata u istoriji sporta - rekao je Anđus i dodao:

- Ja sam kritikovao neke Novakove poteze i to je vrlo nezahvalno. Komentarisao sam taj čudan stav vezan za vakcinaciju i čudno mi je da reakcije nije bila brutalnija. Ja sam bio jedan od prvih koji je postavio tu tezu da on mora da bude najbolji igrač i da treba da se skoncentriše na grend slemove jer je za to rođen. Stalno sam apostrofirao to da su grend slemovi esencija tenisa. Da je on politički zaoštrio prema zapadu oni bi ga uništili. Očigledno da nisu hteli da ga unište, jer da su to hteli ono bi to učinili.

Kojić komentarisao polufinala Rolan Garosa koje je po njemu bilo finale pre finala:

- U polu finalu koje je bilo finale pre finala, Novak je svojim tempom i svojom igrom doveo do toga da taj momak sa 20 godina ima grčeve celog tela. Odigrao je do kraja, ali vidno je bio iznuren od strane Novaka.. Mislim da je bio veliki pritisak na Alkaraza, od kojeg se očekuje da bude naslednik Rafaela Nadala. Za razliku od Alkaraza koji je imao pozitivan pritisak, Novak je već duže vreme pod negativnim pritiskom od strane svetske javnosti. Tog negativnog pritiska će sigurno biti do kraja njegove karijere, ali to njega ne dotiče ili ako ga dotiče on to iskoristi kao svoje gorivo.

Kojić je porcenio da će Novak dominirati još tri do četiri godine, sa čim se složio i Anđus.



