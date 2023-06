Oglasio se novinar Gardijana koji je ubeđivao sve da Novak nije GOAT: 'Imam poruku za Đokovićeve navijače'

Tekst novinara Gardijana, Bena Brambla, u kojem je napisao autorski komentar u kojem je pokušao da objasni kako Novak Đoković nije GOAT, naišao je na podsmehe čitavog sveta.

Sraman tekst, za koji je pitanje da li je uopšte prošao uredničku proveru, u kojima su argumenti presmešni poput (Novak je previše brz i fleksibilan i to nije fer) izazvao je i bes mnogih navijača Novaka Đokovića, koji su novinaru pisali poruke na Tviteru.

I zaista, ima veliki broj poruka koje su stigle na adresu Brambla, neki u kojima mu poručuju da batali novinarstvo, dok su neki bili i uvredljivi.

Sam Brambl je po zanimanju moralni filozof i predavač u Fener školi za životnu sredinu i društvo, kao i pridruženi član Filozofskog fakulteta, koji je držao predavanja i na mnogim fakultetima u Engleskoj i Irskoj.

Navodi se i da je u juniorima igrao tenis, ali da nikada nije postao profesionalac.

To što je nekada držao reket u ruke, dalo mu je za pravo da napiše sraman tekst o Đokoviću, koji je izazvao gnev njegove armije navijača.

Nakon svih poruka koje je dobio, i on sam se oglasio na Tviteru. Istakao je da mu je stiglo preko 1.000 uvredljivih poruka za poslednja 24 sata. Takođe je bio kontradiktoran, pitao je "gde je on rekao da Novak nije najveći, i istakao da to ne ne određuje broj Slemova, već drugi faktori.

- Za više od 1.000 Đokovićevih navijača, koji su mi pisali i vređali me poslednja 24 sata, kada sam rekao da Novak nije najveći? Sve što sam rekao je da brojevi Slemova to ne rešavaju to, drugi faktori se računaju. Sigurno svi treba da prihvatite ovo? (Inače je Dejv GOAT). Mir i ljubav - napisao je Ben Brambl.

Ali, problem za Brambla je što je Novak u svim statističkim parametrima GOAT, ma koliko se on trudio da ubedi ljude u suprotno. I dokle god bude pokušavao, ljudi će mu se sve više smejati.