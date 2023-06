GORAN KARADŽIĆ: Novak i Nikola su pomerili granice, zbog njih sada svi o Srbiji pričaju u superlativu!

Sreću zbog uspeha srpskih sportista ne krije ni slavni košarkaš.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, Goran Karadžić (48), uključio se uživo tokom emisije na Informer TV i s oduševljenjem pričao o dostignućima Novaka Đokovića i Nikole Jokića!

Srpski teniser je osvojio Rolan Garos i stigao do 23. grend slem titule, dok je naš košarkaš postao šampion NBA lige i MVP finalne serije.

- Prethodnih dana se u mojoj kući nije spavalo. Prvo zbog Đokovića, a potom i Jokića. Novaka ne smatram samo za najboljeg tenisera svih vremena, već ga upoređujem sa legendarnim Majklom Džordanom. Pokazao je godinama unazad ko je i šta je, kakve rezultate postiže i sama činjenica da je nekoliko puta bio proglašavan za najboljeg svetskog sportistu sve govori. On je, za mene lično, uz Džordana najbolji sportista svih vremena - rekao je Karadžić.

On se potom osvrnuo na neverovatan rezultat Denvera i rekorde koje je oborio sjajni centar.

- Ono što je uradio Nikola je fenomenalno u košarkaškom smislu. Malo ko je očekivao takav uspeh Nagetsa. Jesmo što se tiče Jokića, da bude MVP, čak i regularnog dela, ali sve ovo... On je samo potvrdio da smo specifičan narod, da imamo pobednički karakter. Desilo se ono što je svaki Srbin priželjkivao. Ogroman trudi i rad se isplatio, ponosni smo i na Nikolu i na Novaka. Imamo svetske uspehe, ali ne samo u sportu, nego i u nauci, prosveti... Neverovatno - naglasio je Karadžić.

Ceo svet sada priča o maloj zemlji od sedam miliona stanovnika koja dominira svetskim sportom.

- Što bi Muta Nikolić rekao "sve je to normalno". To je naš mentalitet, u genima nam je da kada je najteže mi ostvarujemo najbolje rezultate. To se pokazuje uvek kada nas osporavaju. Đokoviću kada zvižde s tribina, njega to pokreće. Navikavamo se sada i na ove mnogobrojne hvalospeve. Malo me čude pojedini mediji iz Britanije koji se trude da ospore Novaka i mole druge da ga ne nazivaju najboljim svih vremena. To je ipak njihov problem - poručio je Karadžić.

Bivšeg košarkaša posebno raduje to što su Novak i Nikola uvek i svuda isticali Srbiju i nacionalna obeležja.

- Statistika je neumoljiva. Pogledajte semafor, rezultat sve govori. Gde god da nas bacite mi smo sve jači i bolji. Meni je fascinantno kada vidim kako oni proslavljaju te uspehe. Pogledajte Novakove roditelje i ljude koji ga okružuju ili Jokićevu familiju. Obojica su posle osvajanja trofeja odmah otišli kod svojih najbližih, slikali se sa suprugama, decom i peharima, pa Nikola koji se grli sa braćom... Čuli su svi i da je Đoković na kraju svog obraćanja u Parizu viknuo "Srbija", dok su Jokićeva braća sve vreme slavila sa trobojkom i tri prsta. Imamo taj nacionalni integritet, pokazujemo ga ponosno i ceo svet sada zna za nas, u najboljem mogućem smislu - zaključio je Karadžić.