NOVAK ŽELI KALENDARSKI SLEM: Đoković postavio sebi VELIKI CILJ!

To mu nije pošlo za rukom 2021. godine kada je zaustavljen na poslednjem stepeniku, u finalu US Opena u Njujorku od Danila Medvedeva.

Đoković je ove godine osvojio Australiju i Rolan Garos, a tek nas očekuju turniri na Vibldonu i Njujorku

"Voleo bih da dobijem novu šansu u Njujorku. Naravno, moram da osvojim Vimbldon, što je posebna planina. Činjenica da sam osvojio poslednja četiri Vimbldona daje mi mnogo samopouzdanja i radujem se tome. Zaista. Volim da igram tamo, to je turnir iz snova, oduvek je bio takav za mene", rekao je Novak.

