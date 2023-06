'DAJEM MU POPUST ZBOG TOGA!' Ivanišević otkrio zbog čega trpi Novakovo URLANJE na mečevima - Njegov odgovor je APSOLUTNI HIT!

Proslavljeni teniser, a sada i trener, Goran Ivanišević postao je brend ambasador UNIQA osiguranja. Tim povodom, uprličena je konferencija za medije, a slavni teniser je odgovarao na brojna pitanja vezana za najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića.

Tokom mečeva, Novak se često okreće ka svom "boksu", glavnom treneru Goranu Ivaniševiću se neretko obraća sa povišenim tonom, ali sa namerom da dobije neophodnu podršku ili savet koji mu je u tom trenutku prekopotreban. Na početku konferencije, Goran Ivanišević dobio je jedno krajnje šaljivo pitanje, pošto je upitan koliko ga Novak plaća, pa "mora" da trpi njegove hirove i izlive besa na mečevima.

- Dajem mu popust zbog toga - ispalio je Ivanišević kao iz topa, naravno u šaljivom tonu, pa potom dodao:

- Razumem ga, i ja sam bio teniser. Tokom meča, prisutne su snažne emocije. Ne smeta mi što viče, slabo se čujemo, teren je daleko a tu je i publika. Na kraju, jedino je važan rezultat. Pritisci su veliki, rekordi... On nekada i mora da se isprazni, i sve dok pobeđuje je ok a kad počne da gubi, to nije ok - dodao je Ivanišević.

Podsetimo, Novak Đoković je nedavno na Rolan Garosu osvojio 23. Gren slem i tako po svim parametrima postao najbolji teniser u istoriji belog sporta!

