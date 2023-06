KONAČNO SE OGLASIO FEDERER: Evo šta je rekao o grend slem rekordu koji je oborio Novak Đoković

Rodžer Federer je opet uzeo teniski reket u ruke. Ali, važnija vest od toga danas je, svakako, njegova prva javna reakcija na nedavni rekord koji je Novak Đoković postavio osvajanjem 23. grend slem titule kada je postao po treći put u karijeri šampion Rolan Garosa.

Slavni Švajcarac, koji je jedno vreme smatran najboljim teniserom svih vremena, i dalje je penziji, a reketa se prihvatio zbog otvaranja teniskih terena u Bostal Gardensu, u Londonu.

Tokom ceremonije je pričao o nekoliko tema, uključujući i Noletovu 23. grend slem titulu.

Javnost, inače, ne zna da li je Rodžer privatno čestitao Đokoviću na nestvarnom podvigu ili ne, uglavnom se sve svodilo na kritike što nije kao Rafael Nadal na internetu, pred svima, uputio reči hvale, ali Federer nije okolišao u Londonu kada je Srbin došao na "red" da bude analiziran:

- Mislim da je ono što je Novak uradio... neverovatno. Iskreno, to je fantastično za tenis! - započeo je čuveni švajcarski as.

Tome je, gotovo u dahu, dodao i sledeće:

- Divno je za sport kada tenis piše svoju sopstvenu istoriju i dodaje stvari koje smo mogli da vidimo i kada je Serena Vilijams u pitanju, zatim Rafa, potom ja, sada Novak. Sjajno je ovo vreme da se bude ljubitelj tenisa, ali i igrač. Sećam se, kada sam ja počinjao, a Pit Sampras došao do 14 grend slem titula, pomislili smo "Okej, taj rekord će stajati večno". A onda sam ja osvojio 15 trofeja, pa dogurao do 17. I onda smo se pogurali do 20. Ne sećam se više ni ko je do 20 došao prvi, a zatim je Rafa otišao do 22. Sada je Novak pogurao taj rekord do 23 i deluje kao da će to nastaviti da radi još dugo, što je sjajno. Želim mu stvarno sve najbolje! - poručio je Rodžer Federer.

Osvrnuo se i na Endija Mareja, najboljeg britanskog igrača. Što i ne čudi - em ima ogromno poštovanje za njega, em je u Britaniji i pričao o njemu:

- Veliki sam Endijev navijač i želim mu uspehe na Vimbldonu. To je njegova najbolja podloga, naročito sada. Nadam se da će ostvariti mnogo, mnogo pobeda na Vimbldonu. Endi je poseban čovek i mnogo me raduje što još uvek može da igra. On zaista voli tenis. Stvarno ga voli. Mislim da je posle svih onih komplikacija koje je imao sa kukom baš neverovatno da se i dalje nadmeće. Ono kroz šta Marej prolazi i šta ostvaruje je čudesno - zaključio je Federer.

