POJAVIO SE SNIMAK MEKGREGORA I DEVOJKE KOJA GA JE OPTUŽILA ZA SILOVANJE! Isplivali novi detalji, PONOVO SE OGLASILI IZ TIMA MMA BORCA (VIDEO)

Kontroveznog MMA borca je jedna devojka optužila za seksualni napad posle meča između Majamija i Denvera, a na snimku koji se pojavio na internetu vidi se kako Mekgregor ide kao toaletu i navodno vodi žensku osobu sa sobom.



Mekgregor je optužen da je devojku naterao da ga oralno zadovolji i da ju je zatim pljunio.

🚨 Video footage of Conor McGregor and the alleged victim on the night of the NBA finals! @TMZ_Sports pic.twitter.com/ge6v2w22Zu