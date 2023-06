TRAGEDIJA U ŠVAJCARSKOJ: Slavni sportista (26) nije izdržao - Posle JEZIVOG PADA na trci podlegao povredama! (FOTO)

"Uprkos naporima tima u bolnici Čur, Meder nije uspeo da završi svoj poslednji i najveći izazov i u 11:30 njegovo srce je prestalo da kuca", stoji u saopštenju njegovoog tima Bahrein Viktorijus.

Meder je nakon pada prilikom spusta pronađen u jaruzi ispod puta i "odmah je reanimiran, a potom helikopterom prebačen u bolnicu Čur", naveli su organizatori trke.

"The riders decided themselves they would like to do this."



Rob Hatch and Jip van der Bos react as the peloton begin their 20km neutralised ride in honour of Gino Mader. pic.twitter.com/qgQjnFisAF