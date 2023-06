STRAVIČNE SCENE, MOTOR PREPOLOVLJEN NA POLA: Legendarni vozač pao, njegovo vozilo VELIKOM BRZINOM udarilo drugog vozača (VIDEO)

Čuveni motociklista, Mark Markez, osvajač šest titula, doživeo je težak pad, ali je tom prilikom prošao bolje od kolege koji nije imao sreće.

Markez je izgubio kontrolu nad vozilom, pao je zajedno sa motorom i klizao po stazi.

Postojala je opasnost da podleti pod točkove Žoana Zarka, međutim, na Francuza je naleteo motor Španca.

Crash of Marc Márquez, with his bike crashing again Johann Zarco, breaking the french bike in Two pieces pic.twitter.com/gjJR829bOg