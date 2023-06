MORAĆE BEZ NOVAKA: Đoković propušta turnir na kome su ga čekali

Najbolji teniser sveta odlučio je da ove sezone propusti egzibicioni turnir u kome se sastaju "Tim Evrope" i "Tim sveta".

Poslednje mesto u evropskom timu zauzeo je Norvežanin Kasper Rus. Osim njega tu su još Stefanos Cicipas, Holger Rune i Andrej Rubljov. Trener im je Bjorn Borg.

