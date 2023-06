VELIKA BRUKA VIMBLDONA - Đokovića izostavili sa snimaka i bilborda, Srbinu podarili samo 1 sekund pažnje! (VIDEO)

Idući na redu jeste Vimbldon, koji je na neki način pokazao i nepoštovanje prema srpskom teniseru.

Đoković je trenutno prvi na ATP listi, ali i pored toga, on je postao GOAT, jer više ne postoji kategorije u kojoj se može porediti s bilo kim drugim, pa čak iako su u pitanju Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Međutim, prestižni Vimbldon ne misli tako. Oni su putem svog sajta objavili promotivni video snimak kao najavu ovog turnira, a na njemu dominiraju upravo Rafael Nadal i Rodžer Federer, koji neće ni učestvovati na turniru.

Over the generations, we've witnessed iconic rivalries, triumphant feats and heroic defeats.



But while the names may change, the drama remains.



New storylines await us, and #Wimbledon will once again be Always Like Never Before ✨