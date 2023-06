ZAPALIO JAVNOST! Britanac osuo paljbu po Federeru i Nadalu, nazvao ih je LAŽOVIMA - a tek da čujete šta kaže o Đokoviću!

Poznati Britanac tvrdi da je Novak Đoković uvek govorio istinu, za razliku od Nadala i Federera.

„Jedna od stvari koju volim kod Novaka je što je uvek govorio da juri rekorde i da mu to mnogo znači. Koliko god voleo Rafu i Rodžera, oni su su uvek govorili da ih to ne zanima, ne verujem im ni sekundu. Žao mi je, ali im ne verujem“ kazao je Lojd, i potom dodao:

„Samo Novak govori istinu. Svaki igrač želi rekorde, za to oni žive“, završio je Britanac.

Podsetimo, Novak se popeo sam vh večne liste sa 23 osvojene Gren slem titule, dok Nadal ima 22, a Federer dve manje od Španca.

