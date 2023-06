ĐOKOVIĆ JE SA DRUGE PLANETE Čuveni teniser poručuje da bi Novak trebalo da bude voljen: OBELEŽIO JE ISTORIJU TENISA

Legendarni Anri Lekont objasnio je zašto veće poštovanje ima za Novaka Đokovića nego za Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Nekadašnji francuski teniser je gostovao u jednoj emisiji na "RTL" gde je hvalio srpskog tenisera nakon što je ispisao najlepše stranice teniske istorije osvajanjem 23. Grend slema, čime je potvrdio da je najbolji ikada.

- On je neverovatan, fantastičan, dolazi sa druge planete, neko ko želi da obori rekorde, ko želi da obeleži istoriju tenisa, ne svojim karakterom, pošto je to malo komplikovanije. Voleo bi da bude voljen, dao bi sve da bude voljen. On je neko koga dobro poznajem, a posebno želi da obeleži istoriju rekordima jer s druge strane njegova ličnost nema nikakve veze sa ličnošću Rodžera Federera i Rafaela Nadala. On treba da bude voljen, podseća me na nekog... Zato ga tako dobro branim - rekao je kroz osmeh Lekont, verovatno aludirajući da ga po stavovima podseća na njega.

Lekont i ranije nije krio svoje divljenje i veliko poštovanje koje ima prema prvom reketu planete.