Novak Đoković se oglasio prvi put posle Rolan Garosa: 'Nailazio sam na prepreke, ali Bog je veliki'

Prošlo je tek nedelju dana otkako je Novak Đoković osvojio Rolan Garos i tako postao najbolji teniser u istoriji, pošto je došao do svoje 23. Grend slem titule. Odmah nakon turnira je uzeo odmor i otišao put Portugalije i Azorskih ostrva, gde uživa sa porodicom.

Ali, nije on zaboravio i svoje navijače, te im se ponovo obratio, ovog puta preko Instagrama, ukazavši na određene stvari i svoja razmišljanja u proteklom periodu.

On je rekao da je zadovoljan i da mu je pobeda slađa, jer zna da je ostavio sve na terenu.

- Malo razmišljanja o magičnoj 23. grend slem tituli pre sedam dana na Rolan Garosu. Proveo sam se divno sa svojim timom i porodicom. Bila je to teška bitka tokom nekoliko nedelja, ali pobeda je slađa kada znaš da si ostavio apsolutno sve na terenu. Zahvalan sam na svoj podršci, najviše od svojih navijača (NoleFam) – najbolji ste! Hvala što ste bili uz mene kada mnogi ne bi, znajte da to istinski cenim - započeo je svoju poruku Đoković.

Potom se srpski teniser zahvalio i svima koji su uz njega i koji su mu pomoć.

- Zahvaljujem se i svojoj porodici, timu, prijateljima, svima koji su pomogli i koji su doprineli da se stvori još teniske istorije. Jesam sâm na terenu, ali nisam nikada sâm na ovom putovanju. Duboko cenim i svestan sam važnosti meni najbližih ljudi – giganske tolerancije, strpljenja i ljubavi tokom svih ovih godina profesionalne karijere“. Blagoslovne sam da budem tu gde jesam i često pokušavam sebe da podsetim na to. Počev od Srbije, koja je oduvek bila moj dom i gde mi je srce. Nailazio sam na prepreke u skoro svakoj fazi života i to me je samo učinilo jačim. Biti autentičan, otvoren, iskren, dobrodušan, hrabar danas je dragocena roba koja se osuđuje i kritikuje na svakom koraku. Uprkos tome, upravo tim vrednostima nastavljam da utirem put novim generacije. I nastavljam ovo putovanje koje mi je već dalo tako mnogo. Bog je veliki - zaključio je Novak.