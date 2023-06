'ON JE FANTASTIČAN, DOLAZI SA DRUGE PLANETE!' Legenda raspametila svet rečima o Đokoviću: Zato ga tako dobro branim!

Čuveni francuski teniser, Anri Lekont, govorio je o Novaku Đokoviću i otkrio je zbog čega uvek staje na njegovu stranu.

Lakont, koji je podjednako dobro igrao singl i dubl konkurenciju, često se ima ulogu komentatora i analitičara, a gostujući na televiziji "RTL" pričao je o Đokoviću.

Sve to dogodilo se nakon što je Srbin stigao do rekordne 23. grend slem titule.

- On je neverovatan, fantastičan, dolazi sa druge planete, neko ko želi da obori rekorde, ko želi da obeleži istoriju tenisa, ne svojim karakterom, pošto je to malo komplikovanije. Voleo bi da bude voljen, dao bi sve da bude voljen. On je neko koga dobro poznajem, a posebno želi da obeleži istoriju rekordima jer s druge strane njegova ličnost nema nikakve veze sa ličnošću Rodžera Federera i Rafaela Nadala - rekao je Lekont i dodao:

- On treba da bude voljen, podseća me na nekog... Zato ga tako dobro branim - poručio je Francuz uz osmeh.

Čuveni Lekont je tokom karijere osvojio devet titula u singlu i još 10 u dublu uključujući i Rolan Garos 1984. godine. U singl konkurenciji je stigao do petog mesta, dok je kao dubl igrač bio šesti na svetu.

Sa reprezentacijom Francuske je 1991. godine osvojio Dejvis Kup.