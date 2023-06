Nadal bez oproštaja na OI? Rafa će morati da igra do kraja godine ili će se pravila zbog njega menjati!

Rafael Nadal nije zakoračio na teren još od Australijan Opena, a svoj povratak je najavio možda na kraju ove godine. Iako mnogi sumnjaju u to, španski teniser će morati da upiše nastupe za svoju zemlju ukoliko misli da ostvari svoj cilj i da se penzioniše na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ono što je dodatna pogodnost za njega jeste da će se igrati na kompleksu Rolan Garosa i njegovoj šljaci koju je uspeo da osvoji 14 puta.

Ipak, po trenutnim pravilima, Rafa neće moći samo da se pojavi u Pariz i da igra.

Trenutne regulacije ITF-a govore da Nadal ne može da predstavlja Španiju na Olimpijskim igrama 2024. godine jer nije igrao na prošla dva izdanja Dejvis kupa.

Dietlog von Arnim, predsednik Teniske federacije Nemačke, kazao da to nema smisla i da zakon mora da se promeni.

- To je pravilo, zbog čega smo ga napravili tako teškim? Rafa razmišlja o tome da igra u Parizu, hajde da mu to učinimo. I oni žele da on igra. Moramo da promenimo pravilo. Nisam u Olimpijskom komitetu, ali mislim da bi trebalo o tome da se priča - kazao je Nemac.

Nadal je i najavio da bi pri kraju godine igrao za Španiju na Dejvis kupu, ali sve zavisi od oporavka.