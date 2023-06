TUGA U AMERICI - Preminuo legendarni sportista! Ubila ga NEOTKRIVENA BOLEST!

Legendarni bejzbol igrač Džordž Frejzer preminuo je u 68. godini nakon borbe sa neotkrivenom bolešću, saopštili su američki mediji.

U karijeri je nastupao za Njujork Jenkis, Klivlend Indians, Čikago Kubs.. Njegov poslednji klub bila je Minesota Tvins sa kojom je osvojio Svetsku seriju, i to u svojoj poslednjoj sezoni u karijeri.

RIP to former Twins pitcher, George Frazier.



George will always be remembered as a member of our 1987 World Series team. pic.twitter.com/wyhPkiFdj5 — Minnesota Twins (@Twins) 20. јун 2023.

Frejzer je igrao na poziciji bacača.

- U igri punoj harizmatičnih likova, Frejzer je sedeo za glavnim stolom - rekao je dugogodišnji sportski komentator Dru Gudman.

Tokom 2007. godine ovaj bejzbol igrač se vratio kao spiker u Rokisima, nakon što su ispali u Svetskoj seriji od Boston Red Soksa.

Prayers to the family & friends of George Frazier. Member of the OU Baseball family and World Series Champion with the Minnesota Twins. 🙏 @OU_Baseball @VarsityO pic.twitter.com/5YslZLhPeY — Chris Lambakis (@chris_lambakis) 20. јун 2023.

Njegov sin Parker je takođe imao profesionalnu bejzbol karijeru Tripl-A sa Rokisima.

Frejzer je u jednom intervjuu koji je 2011. godine dao za Njujork Tajms opisao kao nesrećnog.

- Nisam imao pravo da učestvujem u Svetskoj seriji 1981. godine. Nisam imao pravo da igram u Svetskoj seriji 1987. godine. Bila je privilegija što sam uspeo to da uradim, a to osećam i dan danas - izjavio je svojevremno Frejzer.