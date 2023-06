Frank Štabler i Mihain Lopez promoteri Svetskog prvenstva u rvanju 2023. u Beogradu

Rvački savez Srbije i Beograd drugu godinu zaredom biće domaćin Svetskog prvenstva za seniore od 16. do 24. septembra u Štark Areni, što je presedan u istoriji ovog sporta.

Ovogodišnji šampionat posebno je važan jer predstavlja prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Parizu 2024. pa se očekuje više od 2000 akreditovanih učesnika i veliki broj publike iz celog sveta. Ovo takmičenje Srbiju će opet staviti u centar najznačajnijih sportskih dešavanja na svetu.

Koliko je značajno ovogodišnje Svetsko prvenstvo govori i činjenica da su promoteri dve rvačke legende. U pitanju je nemac Frank Štabler, trostruki svetski šampion i osvajač dve svetske bronze. Frank je našoj javnosti poznat i po tome što mu je najveći protivnik bio srpski olimpijski šampion Davor Štefanek. Drugi je Mihain Lopez sa Kube, četvorostruki olimpijski pobednik, petostruki svetski šampion i osvajač čak 32 zlatne medalje. Oni su želeli da budu deo istorijskih dešavanja u Srbiji, a možda i da oprobaju snagu sa Rvojem, maskotom Svetskog prvenstva.

Srbija ima ozbiljan zadatak da opravda visoka očekivanja Svetske rvačke Federacije, učesnika i gostiju.

„Ponosni smo što ispisujemo rvačku istoriju medaljama naših sportista u svim uzrasnim kategorijama, ali i što smo od strane Svetske rvačke Federacije označeni kao najbolji organizatori SP jer smo ispunili izuzetno visoke standarde UWW-a. To je i glavni razlog zbog kog smo dobili priliku da se opet pokažemo kao odlični domaćini i ugostimo rvačke asove. Tu je naravno i takmičarski deo jer su nam cilj kvalifikacije za Olimpijadu. Stručni štab ima jasno definisan program, reprezentacija je završila pripreme u Turskoj, sada su u Španiji pa će dalje ići u Bugarsku, Makedoniju. Moram da se zahvalim našoj zemlji, Olimpijskom komitetu i Ministarstvu sporta na dugogodišnjoj pomoći zbog koje možemo da obezbedimo najbolje uslove koji su potpuno ravnopravni sa najrazvijenijim rvačkim velesilama, što je krucijalno za uspeh. To pokazuje i činjenica da je od 1955. Srbija osvojila 110 seniorskih medalja na velikim takmičenjima, od kojih je pola osvojeno u poslednjih 20 godina. Pet istorijskih medalja koje su osvojene prošle godine na Svetskom prvenstvu, kao i četiri sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva u Zagrebu pokazuju da je Srbija zemlja rvanja, a posebno me raduje činjenica da se sve više dece bavi rvanjem. Zato pozivam sve ljubitelje sporta, kvalitetnih i atraktivnih borbi, ali i one koji vole da uživaju u dobroj atmosferi i provodu da dođu u Štark Arenu od 16. do 24. septembra i navijaju za Srbiju“ – izjavio je Željko Trajković, predsednik Rvačkog saveza Srbije.

Publika će osam dana prvenstva imati priliku da prati borbe olimpijskih, svetskih i evropskih šampiona, a na programu će prvo biti slobodan stil, zatim rvanje za žene i na kraju grčko – rimski stil. Ovogodišnji zabavni program biće dosta dinamičan, a na svečanom otvaranju 16. septembra očekuje se i nastup muzičke zvezde, a ko je u pitanju biće uskoro otkriveno. Informacije o prodaji karata i svi ostali detalji oko SP 2023. uskoro se biti objavljeni na zvaničnim kanalima Rvačkog saveza Srbije.