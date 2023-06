Jedan od najboljih igrača sveta odustao od Vimbldona: I dalje ga muči povreda koju je zadobio protiv Đokovića

Maler za Karena Hačanova koji će drugu godinu zaredom propustiti Vimbldon.

Ruski teniser je primoran da se povuče ove godine zbog povrede leđa koju je zadobio tokom četvrtfinalnog meča na Rolan Garosu protiv Novaka Đokovića.

- Nije mi lako da napišem ovu izjavu, ali moram da vas obavestim o svom povlačenju sa Vimbldona. Odluka o povlačenju nije bila laka i nadao sam se do kraja tokom ovih nekoliko nedelja da ću uspeti da se oporavim, ali moj tim doktora me uverio da u mom slučaju to nije moguće - poručio je Hačanov.

Podsećamo, prošle godine nijedan ruski i beloruski teniser i teniserka nisu mogli da učestvuju na Vimbldonu zbog sankcija koje su uvedene zbog specijalne vojne operacije Rusije protiv Ukrajine. Zato se prošle godine i nisu bodovali plasmani na terenima "Nju Ingland Klaba".

Ove godine im je ipak dozvoljeno da se takmiče, ali kao neutralni igrači i igračice, odnosno, pored njihovih imena neće biti ruske ili beloruske zastave ili imena države.