NOVAK SAZNAO SJAJNU VEST PRED VIMBLDON! Jedan od najboljih tenisera OTKAZAO učešće

Ruski teniser povredio se na ovogodišnjem Rolan Garosu, i kako sam kaže, još uvek nije uspeo da sanira povredu pa će zbog toga biti primoran da propusti predstojeći turnir.

Hačanov je putem društvenih mreža obavestio javnost o svojoj odluci, i tako rastužio brojne navijače.

"Ovo nije laka objava koju pišem, ali moram da vas obavestim da sam odlučio da se povučem sa predstojećeg Vimbldona. Zbog povrede koju sam pokupio na Rolan Garosu (fraktura i parcijalna fraktura kosti S1 krsne kosti), neću biti u mogućnosti da se takmičim na Vimbldonu drugu godinu zaredom. Odluka nije bila laka i nadao sam se da ću ipak uspeti da se oporavim i da se spremim za turnir. Međutim moj medicinski tim mi je savetovao da to u mom slučaju nije moguće", napisao je Hačanov.

Podsetimo, na Rolan Garosu, od Kačanova je u četvrtfinalu bio bolji Novak Đoković.

Hačanov trenutno zauzima 11. mesto na ATP rang listi.

Karen Khachanov, 14-3 (SF, SF, QF) in the last three Slams, withdraws from Wimbledon. pic.twitter.com/W21pwKRmg2