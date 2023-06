KAKAV ČOVEK! Novak Đoković stigao na Vimbldon, a tamo uradio ovo! (VIDEO)

Naime, svi Noletovi navijači, a i ne samo njegovi, pamte kako je on 2011. proslavio svoju prvu vimbldonsku titulu:

Čučnuo je, uzeo malo trave s terena i pojeo je.

Upitan sedam godina kasnije, tokom intervjua za Bi-Bi-Si (BBC) zašto je to učinio, odgovorio je ovako:

- Pa, to je sad već neka mala tradicija. Kao klinac sam sanjao da jednog dana osvojim Vimbldon i, kao svako dete, maštate i da uradite nešto ludo kada stvarno taj san ostvarite. Ako uspete, naravno I, ovo je bila jedna od tih stvari - rekao je Nole 2018.

Pet godina posle tog intervjua, a 12 godina pred nove nastupe na čuvenim terenima - Đoković je uradio isto što i posle prve titule: čučnuo, uzeo malo trave među prste i pojeo. "Začinio" je to jelo sledećim komentarom:

The Goat is coming for that 8th Wimbledon title 🐐😏😍🌱💪🏻 pic.twitter.com/Q2E0zTufX6