SVET NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA GLEDA: Novinari BBC-a odbili da kažu da je Karlos Alkaraz najbolji na svetu, zagrmeli: Ne, to je Novak Đoković!

Novak Đoković od ponedeljka, 26. juna, neće biti najbolje rangirani teniser sveta, ali za novinare britanskog javnog servisa, Bi-Bi-Sija (BBC) to baš i nije realno stanje stvari.

Podsetimo, ove nedelje, 25. dana juna, Karlos Alkaraz je osvojio titulu u Kvinsu čime se vratio na prvo mesto ATP liste.

Do održavanja pomenutog turnira Alkaraz je za Novakom Đokovićem zaostajao 420 poena, a kako je u pitanju bilo nadmetanje iz serije 500, što znači da titula donosi upravo 500 ATP bodova, Španac je njenim osvajanjem pretekao Srbina: prošle godine nije učestvovao, pa je "ceo plen" i prigrabio, te umakao Noletu 80 bodova.

Ali, dok je još trajalo finale u Kvinsu, gledaoci TV prenosa Bi-Bi-Sija mogli su da čuju novinare britanskog javnog medijskog servisa kako odbijaju da priznaju da je Alkaraz, u tom trenutku sve izvesnije, postaje najbolji.

Podsećanja radi, Endrju Kesl (59) je bivši teniser, svojevremeno i najbolje rangirani britanski igrač, kada je 1986. bio 80. u pojedinačnoj, a 45. u dubl konkurenciji. Džon Lojd (68) je takođe bivši teniser, bio je 21. na svetu 1978, a najbolji britanski igrač 1984. i 1985. Igrao je jedno grend slem finale u pojedinačnoj konkurenciji (Australijan open), a tri grend slem titule je osvojio u igri mešovitih parova (Rolan Garos i, dvaput, Vimbldon).

Njihov kratki osvrt na činjenicu da će Alkaraz preuzeti prvo mesto ATP liste od Noleta bio je buran i protekao je ovako:

Kesl: "Karlos će možda biti svetski broj 1 posle današnjeg finala, ali dozvolite mi da kažem sledeće: on može da bude broj 1 na papiru kada se ovo (turnir u Kvinsu) završi, ali što se tiče igre, što se tiče svlačionice, postoji samo jedan svetski broj 1! A to je još uvek Novak Đoković, bez obzira na to kako se završi današnje finale!"

Lojd: "Tako je!"

Kesl: "Đoković možda neće zvanično biti najbolji, ali je Novak taj koji brani šampionsku titulu na Vimbldonu, a pritom je osvojio i Australijan open, a onda i Rolan Garos, na kome je pobedio Alkaraza u polufinalu."

Lojd: "Tačno tako."

Kesl: "I... u ovim trenucima Karlos ponovo ima sjajno vraćanje servisa, služi ga taj 'ritern' cele nedelje, ali čovek koji najbolje vraća servise stiže na Vimbldon kao sedmostruki prvak. Ma, prosto je već i smešno koliko je Novak Đoković fascinantan i pritom sve što radi, radi na tako poseban, tih način".

Lojd: "Potpuno sam saglasan!"

Nije to baš bilo uobičajeno za britanski javni servis, ali izgleda da je Nole svojim sjajnim igrama i svime što je učinio u karijeri uspeo da i englesku medijsku scenu, bar na jedan dan, okrene u svoju korist.

Sada ga čeka "okretanje" novog lista.

Istina, krenuće u to sa druge pozicije, ali nije mu to prvi put u karijeri da mora da se dokazuje.

Podsetimo, do ovog trijumfa u Kvinsu, Karlos Alkaraz je triput bio na čelu ATP rangiranja: najpre od 12. septembra 2022. do 29. januara 2023, potom od 20. marta do 2. aprila ove godine i onda nedavno, od 22. maja do 11. juna.

Ukupno, najboljim teniserom sveta nazivan je 25 sedmica, a Novak Đoković rekordnih 389.

