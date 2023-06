BRITANSKI TENISER PORUČIO: Nije vreme za kraj, nadam se da ću igrati tenis još nekoliko godina

Britanski teniser Endi Mari demantovao je da će po završetku Vimbldona okončati igračku karijeru, prenosi Skaj sports.

Mari (36) je trenutno 39. teniser sveta, a najbolji plasman u karijeri je imao je 2016. kada je bio prvi igrač na ATP listi. On je dva puta u karijeri osvojio Vimbldon i to 2013. i 2016. godine.

Britanski teniser je zbog problema sa povredama u poslednjih nekoliko godina propustio veliki broj turnira.

"Nije vreme za kraj, a iskreno ne zavisi sve od nas. Najvažnije je da budem zdrav. Iskreno mislim da ne bih mogao da se vratim posle još jedne teške operacije. Kako sada stvari stoje, mogu još dosta da igram... Kad dođe momenat, imam ideju gde i kako bih završio karijeru, ali to nije ovogodišnji Vimbldon", rekao je Mari.

Britanski teniser je istakao da je odlučan da završi igračku karijeru pod svojim uslovima.

"Ne znam tačno koji bi to turnir mogao da bude. Imam ideju koliko još želim da igram tenis, a definitivno osećam da to mogu da radim još nekoliko godina. Ne postoji ispravan ili pogrešan način da završite karijeru. Taj momenat je zaista težak za sportiste. Mnogi ljudi bi rekli da je najbolji način da Rodžer Federer završi karijeru na Vimbldonu. Međutim, on je završio karijeru u dublu sa Rafaelom Nadalom okružen velikanima iz sveta tenisa", rekao je britanski teniser.

Mari će igrati na Vimbldonu, koji počinje trećeg jula.